Alsys po pokalbio su Juozo Miltinio teatro vadovybe: išgirdau du esminius elementus

„Šiandien teatro vadovybė man detaliai nupasakojo visą situaciją. Aš išgirdau du esminius elementus, kuriuos teatro vadovybė pripažino, kad galbūt yra padarytų komunikacinių klaidų ir galbūt derybas reikėjo pradėti truputėlį anksčiau. Bet kitas svarbiausias dalykas, ką mes šiandien išgirdome ir teatro vadovybė pažadėjo, jog derybos vyksta šią akimirką“, – antradienį po susitikimo su Panevėžio Juozo Miltinio teatro vadovybe teigė ministras.
Kaip skelbė ELTA, Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su „Makbete“ pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Gryn, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi.
Žinia apie atšaukiamus suplanuotus spektaklius pasirodė praėjusią savaitę. Spektaklį „Makbetas“ planuota rodyti nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 10 d.
(be temos)
(be temos)