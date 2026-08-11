 Alsys po pokalbio su Juozo Miltinio teatro vadovybe: išgirdau du esminius elementus

Alsys po pokalbio su Juozo Miltinio teatro vadovybe: išgirdau du esminius elementus

2026-08-11 09:48
Liudmila Petrakova (ELTA)

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus spektaklį „Makbetas“, kultūros ministras Lukas Alsys teigia, kad teatro vadovybė pripažino padariusi komunikacinių klaidų ir per vėlai pradėjusi derybas. Ministro teigimu, teatro vadovybė pranešė, jog derybos šiuo metu vyksta.

Lukas Alsys
Lukas Alsys / J. Elinsko / ELTOS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

„Šiandien teatro vadovybė man detaliai nupasakojo visą situaciją. Aš išgirdau du esminius elementus, kuriuos teatro vadovybė pripažino, kad galbūt yra padarytų komunikacinių klaidų ir galbūt derybas reikėjo pradėti truputėlį anksčiau. Bet kitas svarbiausias dalykas, ką mes šiandien išgirdome ir teatro vadovybė pažadėjo, jog derybos vyksta šią akimirką“, – antradienį po susitikimo su Panevėžio Juozo Miltinio teatro vadovybe teigė ministras.

Kaip skelbė ELTA, Juozo Miltinio dramos teatro vadovybei nepavykus susitarti su „Makbete“ pagrindinį vaidmenį atliekančiu aktoriumi Tadu Gryn, nuspręsta spektaklį atšaukti. Kultūros ministerijos atstovai šiuo klausimu jau praėjusią savaitę kalbėjosi su teatro vadovu ir spektaklio režisieriumi.

Žinia apie atšaukiamus suplanuotus spektaklius pasirodė praėjusią savaitę. Spektaklį „Makbetas“ planuota rodyti nuo rugpjūčio 9 d. iki rugsėjo 10 d.

Šiame straipsnyje:
Lukas Alsys
Juozo Miltinio dramos teatras
Panevėžys

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Komentarai

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Komentarai

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Tadas
Koks juokingas tas lukas alsys, veido išraiška kaip pas roberta kauną.
2
-1
tikrai
ne toks direktorius turi vadovauti Miltinio teatrui, ne vidutinybė
2
-1
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