Alesis Bialiackis Vilniuje ragina ES derėtis su Minsku dėl daugiau politinių kalinių paleidimo

„Europos visuomenės ir kitų demokratijų labui turime nutraukti represijas Baltarusijoje, – sakė jis interviu AFP Lietuvoje. – Represijas vykdo režimas – su kuo kitu jūs turėtumėte kalbėtis, jei ne su režimu?“
Praėjus kelioms valandoms po to, kai buvo išlaisvintas ir atgabentas į Lietuvą, A. Bialiackis pažadėjo toliau kovoti už demokratiją savo tėvynėje iš tremties.
„Labai svarbu būti Baltarusijoje, bet yra daug dalykų, kuriuos galima nuveikti gyvenant užsienyje, – sakė vyras. – Nenuleidžiu rankų. Atsižvelgiant į situaciją, gyvenimas tęsiasi ir mes turime tęsti darbą, kurį dirbome Baltarusijoje.“
A. Bialiackis taip pat teigė, kad nors buvo atkirstas nuo išorinio pasaulio ir kentė pažeminimą, 2022 metais laimėta Nobelio taikos premija kalėjime išgelbėjo jį nuo blogiausio.
„Patyriau visus sunkumus, kuriuos patiria Baltarusijos politiniai kaliniai – izoliacines kameras ir nuolatinį pažeminimą (...) Tačiau premija išgelbėjo mane nuo daug blogesnių dalykų, kuriuos patyrė kiti kolegos“, – sakė jis AFP Lietuvoje.
„Jie suprato, kad šis asmuo turi kažkokį prizą ir kad negalima jo tiesiog primušti“, – pridūrė jis juokdamasis.
