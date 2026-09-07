22 baltarusiai paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui

„VSD Migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje – technologijų įmonėje dirbę asmenys paskelbti grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pirmadienį pranešė VSD.
Skelbiama, kad grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę penkerius metus.
Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros (EUSPA) projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 0,5 mln. eurų sumą.
Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bendradarbiaudama su VSD, nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone.
BNS praėjusią savaitę skelbė, kad Vilniaus apygardos teismas dėl sukčiavimo įgyjant beveik 0,5 mln. eurų nuteisė du Baltarusijos piliečius.
Minėtas projektas buvo skirtas sukurti didelio tikslumo palydovinės navigacijos imtuvus, galinčius naudoti „Galileo“ didelio tikslumo paslaugą žemės ūkio reikmėms, įskaitant žemės ūkio technikos valdymą ir tikslaus ūkininkavimo operacijas.
Bendras projekto biudžetas siekė daugiau nei 1 mln. eurų, iš jų daugiau nei 745 tūkst. eurų finansavo EUSPA. Įmonei faktiškai buvo išmokėti 447 tūkst. 272 eurai.
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