2028-uosius planuojama skelbti Mokslo pasiekimų, Laisvės lygos ir Antano Mackevičiaus metais

Seimas 2028-uosius ketina skelbti Lietuvos mokslo pasiekimų ir Martyno Počobuto, Lietuvos laisvės lygos ir Antano Terlecko bei Antano Mackevičiaus metais.
Šiam siūlymui po pateikimo šią savaitę pritarta bendru sutarimu.
„2028 metais sukanka 300 metų, kai gimė iškilus švietėjas, Vilniaus universiteto rektorius, universiteto observatorijos vedėjas, astronomas, matematikas, kalendorių leidėjas M. Počobutas. 2028 metais sukanka 50 metų nuo Lietuvos laisvės lygos – vienos pirmųjų organizuotų antisovietinių rezistencinių grupių Lietuvoje – įkūrimo ir 100 metų, kai gimė laisvės kovotojas, politinis kalinys, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjas A. Terleckas. 2028 metais sukanka 200 metų, kai gimė vienas iš 1863–1864 metų sukilimo vadų, kunigas, Tautinio sąjūdžio veikėjas A. Mackevičius“, – pristatydamas projektą sakė Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas Darius Jakavičius.
Toliau projektas bus svarstomas Švietimo ir mokslo komitete.
Parlamentui priimti šį sprendimą pasiūlyta atsižvelgiant į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties išsaugojimo, valstybės istorinės tapatybės stiprinimo bei reikšmingų įvykių, asmenybių ir sukakčių paminėjimo 2028 metais svarbą.
Seimas kasmet tvirtina tris svarbiausias progas, sukaktis, kurioms paminėti bus skiriamas didžiausias dėmesys.
