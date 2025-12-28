2028-ieji paskelbti Mokslo pasiekimų, Lietuvos laisvės lygos, Antano Mackevičiaus metais

Už tai numatantį Seimo nutarimą vieningai balsavo 74 Seimo nariai.
Parlamentas šį sprendimą priėmė atsižvelgdamas į istorinės, politinės, sociokultūrinės atminties išsaugojimo, valstybės istorinės tapatybės stiprinimo bei reikšmingų įvykių, asmenybių ir sukakčių paminėjimo 2028 metais svarbą.
2028-aisiais bus minimos M. Počobuto 300-osios gimimo metinės. Žymus astronomas ir matematikas buvo Vilniaus universiteto rektoriumi, dirbo universiteto observatorijos vedėju, leido kalendorius.
Tais metais taip pat bus minimas Lietuvos laisvės lygos – vienos pirmųjų organizuotų antisovietinių rezistencinių grupių Lietuvoje – įkūrimo 50-metis bei 100 metų sukaktis, kai gimė laisvės kovotojas, politinis kalinys ir Laisvės lygos įkūrėjas A. Terleckas.
Lietuvos laisvės lyga – už valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimą kovojusi pogrindinė organizacija, įkurta 1978 metais.
Ją įsteigė pogrindinio leidinio „Laisvės šauklys“ leidybos grupė – Vytautas Bogušis, Kęstutis Jokubynas, Julius Sasnauskas ir idėjinis lyderis A. Terleckas.
2028-aisiais bus minimos ir 200-osios 1863–1864 metų sukilimo vado, kunigo ir tautinio sąjūdžio veikėjo A. Mackevičiaus gimimo metinės. Šios progos pagerbimu siekiama pabrėžti A. Mackevičiaus vaidmenį tautos laisvės siekio istorijoje.
Priimtu nutarimu Seimas pasiūlė Vyriausybei iki 2027 metų rugsėjo sudaryti komisiją, kuri parengtų šių proginių metų minėjimo programas ir pradėtų parengiamuosius darbus, taip pat 2028 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šioms programoms įgyvendinti.
