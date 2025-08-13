Žiniasklaida: Rimantas Mockus į „Nemuno aušrą“ nėra įstojęs

Tokią informaciją pateikė Teisingumo ministerija, nors kiek anksčiau šią savaitę BNS teigė, jog R. Mockaus narystės politinėje organizacijoje nekomentuoja.
„Vadovaujantis Politinių partijų narių sąrašų informacinei sistemai 2025 m. rugpjūčio 12 d. pateiktais politinės partijos „Nemuno aušra“ duomenimis, Rimantas Mockus nėra įtrauktas į jos narių sąrašus“, – Žinių radijui teigė ministerija.
Tuo metu žemės ūkio ir aplinkos ministrai – Ignas Hofmanas bei Povilas Poderskis – jau anksčiau BNS teigė nestoję į „aušriečių“ gretas.
Savaitės pradžioje „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad politinė jėga nori į būsimąją Vyriausybę skirti partinius ministrus. Jis užsiminė, kad tai nereiškia, jog į būsimąjį kabinetą „aušriečiai“ deleguos naujus žmones, nes dalis jau dirbančių ministrų gali būti įstoję į partiją.
Argumentuodamas asmens duomenų apsauga politikas atsisakė įvardyti, kurie tai ministrai.
BNS rašė, kad Vyriausybė Lietuvoje keičiama praėjusią savaitę atsistatydinus Gintautui Paluckui. Socialdemokratai į jo vietą nominavo socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
Naujausi komentarai