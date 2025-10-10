Olekas nevynioja į vatą: Žemaitaičio pasisakymai – pavojingi

„Remigijaus Žemaitaičio pareiškimas dėl Arūno Gelūno yra ne tik kraštutinis netaktiškumas, tai neapykantos kurstymas“, – penktadienį feisbuke rašė parlamento vadovas.
„Mes esame Europos valstybė, kuri negali ir neturi toleruoti neapykantos kalbos, ypač kai ji sklinda iš Seimo nario lūpų. Antisemitiniai pareiškimai, kuriuos viešai skleidžia R. Žemaitaitis, yra žeminantys, pavojingi ir prieštarauja mūsų valstybės dvasiai bei vertybėms“, – teigė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą, stabdo narystę Liberalų sąjūdyje!“ – rašė „aušriečių“ lyderis.
A. Gelūnas BNS teigė tokį įrašą laikantis antisemitizmu ir neigė savo žydišką kilmę, taip pat sakė, jog tokia retorika turėtų susilaukti teisėsaugos dėmesio.
Pats „Nemuno aušros“ pirmininkas penktadienį BNS teigė, kad jo įrašas feisbuke visiškai nesusijęs su žydais.
„Tokie žodžiai žeidžia ne tik mūsų bendrapiliečių žydų bendruomenę, bet ir mus pačius, menkina mūsų šalies istorinę atmintį. Mūsų pareiga – ginti žmogaus orumą, demokratiją ir pagarbą visiems, nepriklausomai nuo tautybės ar tikėjimo“, – rašė J. Olekas.
„Neapykantos kalbai neturi būti vietos nei Seime, nei visuomenėje. Mes, kaip tautos atstovai, išliksime ištikimi pagarbos, atsakomybės ir solidarumo principams“, – teigė jis.
BNS pranešė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasmerkė „Nemuno aušros“ lyderio pasisakymus ir pareiškė, jog netvirtins jokio partijos siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Tuo metu premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas BNS sakė, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra apgailėtini, dėl susidariusios padėties koalicijoje galimi įvairūs sprendimai.
Pastaruoju metu politinę krizę išprovokavo valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ vietoje Energetikos ministerijos, kad būtų įvykdytas prezidento noras Žygimantą Vaičiūną išsaugoti ministro pareigose.
Aistras dar labiau pakurstė I. Ruginienės ir prezidento G. Nausėdos pasirinkimas kultūros ministru skirti kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių. Po savaitės darbo šis pasitraukė iš pareigų.
Šiuo metu valdantieji yra įstrigę dėl kultūros ministro paskyrimo – kultūros bendruomenė teigia nesutiksianti nė su vienu „Nemuno aušros“ deleguotu ministru, o užsiminus apie galimus ministerijų mainus, tą patį kartoja ir kitų sričių atstovai. Laikinai vadovauti Kultūros ministerijai paskirta švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
