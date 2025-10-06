Žemaitaičiui – socialdemokratų kritika

„Raginame kolegą R. Žemaitaitį pasiploninti liežuvį. Jis turėtų suprasti, kad tokia agresyvi jo laikysena neprisideda prie koalicijos autoriteto stiprinimo ir įtampų sprendimo. Mums tokia retorika visiškai nepriimtina“, – pirmadienį viešai išplatintame pareiškime teigė O. Leiputė.
Anot parlamentarės, nors protesto dalyvių išsakomi reikalavimai diskutuotini, dialogas turi būti „civilizuotas“.
„Sprendžiame sunkius uždavinius. Jau girdime ir ekspertų vertinimų, kad socialdemokratų vedamos koalicijos tapatinimas su „grėsme“ yra tiesiog neadekvatus, o reikalavimai dėl „Nemuno aušros“ – ultimatyvūs. Tačiau dialogas su nerimą reiškiančiais visuomenės nariais turi būti ramus, racionalus, orientuotas į įtampos deeskalavimą. Raginame R. Žemaitaitį nekaitinti situacijos“, – teigė O. Leiputė.
Olekas: nuomonę geriausia reikšti nežeidžiant kitų asmenų
Tuo metu socialdemokratas, Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad reikšdami savo asmeninę nuomonę politikai neturėtų įžeidinėti gyventojų.
„Aš nesu Remigijaus mokytojas, bet aš tokių žodžių nevartoju. Kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę išreikšti savo nuomonę, kokiomis formomis – kiekvieno piliečio išmonėje. Geriausia, kai tai nežeidžia asmeniškai kitų žmonių. Siūlau taip elgtis visiems. Mes, politikai, galėtume užduoti gerąjį toną“, – Eltai teigė J. Olekas.
„Toks kelias nėra tinkamas politinėse diskusijose ir aš to stengiuosi laikytis bei asmeniniu pavyzdžiu parodyti, kad gali būti kitaip“, – pabrėžė jis.
„Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis sekmadienį vykusio įspėjamojo streiko dalyvius išvadino rėksniais, baubikais, „dvaro elyyytu“, Kremliaus agentais, tvirtino juos rengiant valstybės perversmą, keliant sąmyšį ir pan.
BNS rašė, kad tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje sekmadienį dalyvavo kultūros bendruomenės streike prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
