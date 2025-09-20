Viktorija Čmilytė-Nielsen: valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir įkaitais laiko valstybę

„Kai nežinai kur plauki, joks vėjas nėra palankus, sakydavo senovės romėnai. Šis posakis labai tinka dabar, kai valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir savo įkaitais laiko jau nebe partnerius, ne prezidentą, o valstybės ateitį“, – partijos suvažiavime šeštadienį kalbėjo ketvirtai kadencijai perrinkta politikė.
Šiuo metu Vyriausybėje nėra paskirti du – aplinkos ir energetikos – ministrai, „Nemuno aušrai“ vis nerandant prezidento Gitano Nausėdos tenkinančių kandidatų.
Dėl susidariusios situacijos „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis net buvo pagrasinęs trauktis iš valdančiosios daugumos, tačiau galiausiai persigalvojo.
Siekiant išspręsti susidariusią krizę, koalicijos partneriai šią savaitę surengė kelis susitikimus. Vienas iš svarstomų variantų – keisti pasidalinimą ministerijomis.
V. Čmilytė-Nielsen teigė jau nebegalinti susekti pastarųjų dienų aktualijų.
„Antilopės, teroristai, padirbtos rankinės susivelia į bendrą šiukšliną triukšmą, kurio vienintelis efektas – nuovargio ir pasibjaurėjimo jausmai ir atmetimo reakcija. Gal toks tikslas ir yra – kad būtų kuo daugiau politika ir viešuoju gyvenimu nusivylusių žmonių ir kuo mažiau aktyvių piliečių. O tai jau darosi pavojinga“, – kalbėjo liberalė.
Pasak jos, vakarietiškos partijos geba „neužkelti ant valdžios pjedestalo tų, kurie atvirai meluoja, dezinformuoja, šmeižia ir veikia prieš valstybę“.
„Stebėdami pastarųjų metų porinkiminį chaosą įsitikinome, Liberalų sąjūdis yra būtina vakarietiškos, stabilios, patikimos koalicijos dalis. Be mūsų solidi, gerbianti žmogaus teises, atsakinga koalicija yra sunkiai įsivaizduojama“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
„Dėl to net ir būdami opozicijoje, mes sulaukiame neproporcingo radikalių jėgų dėmesio“, – pridūrė ji.
Naujosios Vyriausybės programą politikė ironiškai vadino „rūpestinga globėja, kuri savo globa ir žinojimu paneigia piliečių teisę, atima individo galimybes, siaurina privačios nuosavybės sklaidą, atmuša motyvaciją piliečiams patiems veikti ir būti atsakingais“.
„Nes valstybė pasirūpins viskuo, o jei kažkuo nepasirūpins, vadinasi, jums to ir nereikia. Ir taip visose esminėse srityse: švietime, socialinėje srityje, sveikatos apsaugoje, pinigai iš antrosios pakopos šiandien, keturios darbo dienos visiems, plius 10 balų kiekvienam, „Sodros“ rezervo panaudojimas dabar. Visa tai ateities sąskaita“, – teigė liberalė.
„Niekada dar nemačiau tokio ekspertiškumo nuvertinimo, paniekos skaičiams aukščiausiose valdžios pozicijose kaip dabar“, – kalbėjo ji.
Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.
Šiuo metu liberalai Seime turi dvylika atstovų.
