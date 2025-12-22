Vienas posakis – visiems klausimams: kodėl politikai taip mėgsta „sidabrinę kulką“?

„Šitoje situacijoje nėra sidabrinės kulkos sprendimo“, – buvo sakęs prezidentas Gitanas Nausėda.
„Nėra sidabrinės kulkos“, – taip pat išsireiškė ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Dar dažniau šis posakis skambėjo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio lūpose.
„Nėra čia vienos stebuklingos sidabrinės kulkos“, – buvo aiškinęs K. Budrys.
„Kažkur esu gal panaudojęs, tiesą sakant“, – juokavo ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Ją pavartoju, kada reikia atsakyti į tą sidabrinės kulkos pavartojimą“, – aiškino „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
Prie choro prisijungė ir premjerė, tik su kitokia kulka.
„Auksinės kulkos šitame nėra“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Gero politiko kalba privalo būti spalvinga, bet turi būti ir paprasta, tautai suprantama. O ar jų „sidabrinės kulkos“ žinomos rinkėjams?
„Gal, kad sidabras valo kažką ir sako, jeigu šauna, kad išeitų tas blogis iš žmogaus širdutės“, – svarstė moteris.
„Sidabras – taurus metalas ir kažką tai padaryti, ne nušauti, bet padaryti kažką tokio tauraus“, – aiškino vyras.
„Nebent su vampyrais kas nors susiję, kad sidabrą šaudydavo į vampyrus“, – sakė kitas.
„Vilkolakius gal kokius, nežinau“, – teigė trečias vyras.
Daugiausiai skambėjo atsakymas, susijęs su vilkolakiais ir vampyrais. Tik šį posakį ne visi politikai ir patys galėjo paaiškinti.
„Nežinau. Įdomus klausimas. Čia, matyt, lituanistų reikėtų klausti, kurie naudoja šitą galbūt daugiau mokslo srityje ir taip toliau. Čia, matyt, reikėtų gilesnės ekspertų diskusijos“, – aiškino L. Kasčiūnas.
„Primiršau, kada sidabrinė kulka reikalinga. Man atrodo, kad, žinoti, kad skirta tau ar kažkaip. Kažkaip susiję su asmenybe, man atrodo“, – sakė Seimo narys Algirdas Sysas.
„Šėtonus dažniausiai pagal filmus nužudo. Bet kad dabar jau nesuprantu: vieni sakė auksinė kulka, kiti – sidabrinė kulka“, – teigė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
Ir – teisingi atsakymai.
„Kas gali vilkolakį tiktai įveikti? Tiktai sidabrinė kulka“, – aiškino S. Skvernelis.
„Vilkolakį, berods, jeigu neklystu“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
Iš legendų apie vilkolakius atėjusi metafora reiškia stebuklingą, greitą sprendimą labai sudėtingai problemai.
Tik I. Ruginienė nuliejo folklore dar negirdėtą kulką.
„Auksinės kulkos istorijos man neteko girdėti, labiau apie sidabrinę. Čia buvo toks lapsus linguae premjerės“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Jeigu sidabrinė nepadeda, tai auksinė tikrai nepadės. Per minkštas metalas. Neišgelbės“, – teigė S. Skvernelis.
„Bronzinė dabar turėtų būti“, – juokavo L. Kasčiūnas.
Taip jau yra – politikai vieni kitų posakius perima.
„Natūralus dalykas. Žodis dažnai vartojamas. Dirbi toje aplinkoje, bendrauji ir perimi“, – sakė R. Žemaitaitis.
Buvo mada ir savo mintis pradėti nuo „žėkit“.
„Čia jau iš mūsų perėmė. Čia jau mūsų mados, taip“, – šypsojosi L. Kasčiūnas.
