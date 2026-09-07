Vienkartinių „veipų“ draudimo įstatymo dar teks palaukti: reikia diskusijos

„Kol kas ministerija nerengia jokio konkretaus įstatymo projekto, Seime registruoti pavienių Seimo narių parengti teisės aktai, atrodo tikslinga pirma diskutuoti ir įvertinti juos, tik tada stebėti poreikį kažką rengti papildomai“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė Dalia Sakalauskaitė-Babravičė.
Vis dėlto vienkartinių elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimu susijusių apsinuodijimo atvejų mažinimas bent 10 proc. yra įtraukti į Vyriausybės veiksmų planą.
„Kol kas galimi draudimai liestų tik vienkartines el. cigaretes. Jas yra uždraudusios ir keletas kitų Europos šalių“, – nurodė D. Sakalauskaitė-Babravičė.
Pasak jos, pernai į gydymo įstaigas kreipėsi 974 vaikai ir jaunuoliai, kurių sveikata sutriko parūkius elektroninių cigarečių. Tiesa, teigiama, jog šie atvejai nebūtinai susiję su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis.
Ministerijos atstovė pažymi, kad tėvams, mokytojams ir medikams nerimą kelia tai, jog vaikai elektronines cigaretes vartoti pradeda ankstyvame amžiuje.
Tyrimai, anot D. Sakalauskaitės-Babravičės, rodo, kad vis daugiau vaikų ir vis jaunesniame amžiuje išbando šį rūkymo būdą.
„Dėl skonių gausos, pakuotės patrauklumo ir kitų dalykų vienkartinės el. cigaretės yra pirmas vaikų pasirinkimas“, – aiškino ji.
Apie tai, kad Vyriausybė galėtų uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, tinklalaidėje „Lietuva sveiksta“ teigė sveikatos apsaugos ministras.
ELTA primena, jog valstybė jau anksčiau ėmėsi sprendimų, kad mažinti elektroninių cigarečių patrauklumą – 2022 m. liepą įsigaliojo draudimas prekiauti elektroninėmis cigaretėmis ir jų pildyklėmis su ne tabako skoniais ir kvapais.
Taip pat kelerius metus iš eilės didėjo el. cigarečių skysčiui taikomas akcizo mokestis.
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