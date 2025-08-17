 Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai

Veryga: derybose dėl koalicijos dalyvaus tiek LLRA-KŠS, tiek du nepartiniai partneriai

2025-08-17 19:24
Dominykas Biržietis (BNS)

Derybose dėl darbo valdančiojoje koalicijoje dalyvaus visi dabartiniai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) partneriai, su šia politine jėga dirbantys frakcijoje Seime, sekmadienį pareiškė partijos pirmininkas Aurelijus Veryga.

Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga / S. Lisausko / BNS nuotr.

Taip jis kalbėjo po to, kai valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sekmadienį dirbti daugumoje nusprendė siūlyti dabartiniams partneriams „Nemuno aušrai“ ir opozicijoje iki šiol dirbusiai LVŽS.

„Lenkai turėjo priimti savo sprendimą, savo partijos valdymo organuose ir mes tikrai neplanuojame frakcijos kaip nors išardyti, visos pusės bus įtrauktos į derybinį procesą, kad galėtų išsakyti savo nuomonę. Tikrai čia mes kalbame apie visą frakciją, ne tiktai apie „valstiečius“, – kalbėjo A. Veryga.

„Valstiečiai“ Seime frakciją sudaro su Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu.

Šiame straipsnyje:
Aurelijus Veryga
koalicija
LLRA-KŠS
Ignas Vėgėlė
Rimas Jonas Jankūnas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų