URM įspėja apie Madagaskare vykstančius protestus, ragina keliautojus vengti didelių susibūrimų

Kaip pirmadienį pranešė ministerija, sostinėje Antananaryve, kituose miestuose ir miesteliuose įvyko reikšmingų smurto incidentų ir išlieka didelė tikimybė, kad jie gali kartotis. Sostinėje įvesta komendanto valanda.
„Padėtis šalyje labai permaininga ir nestabili, todėl, jei šiuo metu esate Madagaskare, rekomenduojame vadovautis vietos institucijų nurodymais, vengti didelių susibūrimų, demonstracijų“, – teigiama URM pranešime.
Šiuo metu Madagaskare esantys piliečiai kviečiami nedelsiant užsiregistruoti, URM svetainėje užpildant kelionės registracijos formą, kad prireikus su jais būtų galima susisiekti dėl konsulinės pagalbos.
BNS rašė, rugsėjo pabaigoje Madagaskaro prezidentas Andry Rajoelina (Andri Radželina) atleido savo vyriausybę po prasidėjusių kruvinų neramumų, per kuriuos, Jungtinių Tautų teigimu, žuvo mažiausiai 22 žmonės.
Jaunimo vadovaujamą judėjimą prieš valdžią, kurį įkvėpė vadinamųjų Z kartos protestų Indonezijoje ir Nepale, paskatino pyktis dėl nuolatinių vandens ir elektros tiekimo nutraukimų skurdžioje Indijos vandenyno šalyje.
