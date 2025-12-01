 URM: ES paragino Baltarusiją nutraukti hibridines atakas, paleisti neteisėtai sulaikytus vežėjus

2025-12-01 19:36
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Europos Sąjunga (ES) pirmadienį paragino Minską nutraukti hibridines atakas prieš Bendrijos valstybes, paleisti Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus, teigia Lietuvos užsienio reikalų ministro atstovė.

„Šiandien Europos išorinių veiksmų tarnyba išsikvietė Baltarusijos atstovą Briuselyje ir paragino nutraukti hibridines atakas prieš ES valstybes ir nedelsiant imtis veiksmų tinkamai kontroliuoti savo teritoriją ir oro erdvę, taip pat nedelsiant paleisti neteisėtai Baltarusijos pusėje sulaikytus ES vežėjus bei jų turtą“, – žiniasklaidai išplatintame komentare teigia Kristina Belikova.

„Lietuva sveikina šį demaršą ir pažymi, kad savo piliečių ir įmonių interesams ginti pasirengusi imtis visų priemonių“, – sako ji.

Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.

Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija, Minskas dėl to atsisako išleisti šalyje registruotus vilkikus į Lietuvą.

 

Žilvinas Ručys
TAI ES IR NATO PREIŠAI , IR NEREIKIA JAIS RŪPINTIS.
0
0
Rikis
Nieko panašaus ES nesakė, nes nieko tokio nebuvo.Lietuviai uždarė sieną ir furos įstrigo. Nes uždarius kažkurios valstybės sieną ji automatiškai uždaroma ir iš kitos pusės. Kadangi lietuvos valdžioje idiotai ir jie nuolat žais su sienos uždarymais /atidarymais, tai Baltarusija galbūt iš vis jos neatidarys ir bus ramu. Visi gali važiuot ir per Lenkiją, jei Lietuvai nereikia pajamų iš transporto. Viskas labai paprasta. O vairuotojų iš vis niekas nesulaikė, dauguma jų seniai išvažiavę ir daugiau nei pusė jau dirba pas lenkus. Baltarusijoje seniai yra įstatymas, kad priekabos su lietuviškais numeriais neturi teisės važiuoti per Baltarusiją. Bet furos su tokiom priekabom vis važiavo nekreipdamos dėmesio į įstatymą. Dabar, kai furos įstrigo Baltarusijoje, vairuotojai ėmė plėšti lietuviškus numerius ir mesti į pakeles, į mišką. Idiotai. Dabar priekabos iš vis be numerių, taigi jos negali judėti nei pirmyn nei atgal. Na o kas dėl balionų, tai tegul lietuviai patys gaudo savo kontrabandininkus
1
0
