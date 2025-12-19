 Tyrimas: bent ketvirtadalis pasidalinimų Žemaitaičio įrašais feisbuke priklauso netikroms anketoms

2025-12-19 07:32
BNS inf.

Bent ketvirtadalis pasidalinimų „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašais socialiniame tinke „Facebook“ priklauso netikroms anketoms, penktadienį skelbia LRT naujienų portalas.

Remigijus Žemaitaitis / R. Riabovo / BNS nuotr.

LRT Tyrimų skyrius kartu su nepriklausomais interneto tyrėjais, kurie tekste neįvardijami, tačiau redakcijai žinomi, iš viso tris mėnesius analizavo „Nemuno aušros“ bei jos pirmininko, taip pat kitų partijų veikimą socialiniuose tinkluose.

Iš viso išanalizuota 7,8 tūkst. įrašų.

„Iš vienos vartotojo paskyros įrašu pasidalinama į 5–10 grupių. Tai nebūdinga kitų partijų įrašų sklaidai. Dalijimuisi į kelias grupes kuriami tarpiniai profiliai – nors tai nėra nelegalu, procese galima įžvelgti koordinuotą veikimą“, – teigiama tyrime.

„Įrašais į kelias grupes dalijasi ne tik realūs žmonės. Bent ketvirtadalis pasidalijimų priklauso netikroms anketoms, vadinamiesiems botams. Taip dirbtinai kuriamas masyvaus palaikymo įspūdis“, – rašoma jame.

LRT Tyrimų skyriaus duomenimis, kitų partijų ar politinių lyderių „Facebook“ puslapiuose tokio masiško pasidalinimo įrašais į kelias grupes nėra.

Remigijus Žemaitaitis
paskyros
netikros paskyros

cha
LRT Tyrimų skyrius kartu su nepriklausomais interneto tyrėjais? Rašykite tiesiai šviesiai, veidmainiai jūs. Tie atseit nepriklausomi tyrėjai yra Tapino šunauja.
0
0
LRT - troliai
„Tai nebūdinga kitų partijų įrašų sklaidai. “ --- pasakėt kaip pašikot - be įrodymų, be jokių tyrimų apie kitas partijas, be jokių nuorodų į kitus tyrimus. Trolių ir botų darbas šitas jūsų „tyrimas“.
0
0
