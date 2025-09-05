Tamašunienė įvardijo, kaip spręstų partnerystės klausimą

Anot jos, tam yra keli variantai – kodekse detaliau apibrėžti bendrą gyvenimą nesusituokus arba priimti Seime jau kelerius metus įstrigusias pataisas, tame pačiame kodekse įrašant artimojo ryšio sąvoką.
„Yra iniciatyvų ir Seime, ir manau, kad mes tikrai galime efektyviau išspręsti ir žengti tuos žingsnius, kalbant apie artimojo ryšio įstatymą, arba Civilinio kodekso nuostatų pakeitimą“, – žurnalistams penktadienį po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda sakė R. Tamašunienė, priklausanti Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.
Pasak jos, tai leistų be papildomų įtampų visuomenėje įgyvendinti Konstitucinio Teismo (KT) nutarimą, įpareigojantį Lietuvoje įteisinti lyčiai neutralią partnerystę.
R. Tamašunienė nekomentavo, ar pataisas parengtų Teisingumo ministerija, ar tai vyktų kaip nors kitaip.
Praėjusią savaitę pasirašius naują valdančiosios koalicijos sutartį, į atskirą priedą išskirti klausimai, kuriais Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariai nepritars. Tarp jų – partnerystės ir vienos lyties asmenų santuokos įteisinimas.
BNS rašė, jog šių metų balandį KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
Paskirtoji premjerė Ingrida Ruginienė anksčiau sakė, kad Seimas priims vienokius ar kitokius sprendimus dėl lyčiai neutralios partnerystės, nors jų ir nepalaikys naujieji koalicijos partneriai „valstiečiai“.
Pasak jos, projektą rengia Teisingumo ministerija.
Anot I. Ruginienės, koalicija yra sutarusi partnerystės klausimu balsuoti laisvai, tačiau priimant šiuos sprendimus tikimasi opozicijos paramos.
Visgi ji teigė nenorinti, kad partnerystės tema toliau priešintų visuomenę, ir žada stengtis dėl jos įtikinti ir didžiausius skeptikus.
