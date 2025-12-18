Tamašunienė: ministerija kitais metais ketina sukurti partnerystės registrą

„Šiuo metu priimami teismų sprendimai ir mūsų ministerija privalo vykdyti teismų sprendimus. Mes 2026 metais esame sau išsikėlę užduotį patobulinti registrus ir įgyvendinti teismo sprendimus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė R. Tamašunienė.
„Teismų sprendimai šia tema yra ir tas registras vienaip ar kitaip bus sukurtas. Ir ministerijoje dėl to registro bus keičiami įstatymo projektai, kad tas registras galėtų būti“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvydis lapkritį su socialdemokratų frakcijos kolegomis ir keliais liberalų bei konservatorių atstovais įregistravo partnerystę reglamentuojančias įstatymų pataisas.
Projekte numatoma, kad lyčiai neutrali partnerystė galėtų būti įteisinama per CK. Siūloma įtvirtinti registruotos partnerystės institutą, taip pat reglamentuoti ne tik materialinius ir teisinius partnerių santykius, bet ir nustatyti jų moralinius įsipareigojimus.
CK, Civilinio kodekso proceso (CPK) ir kitais dokumentų pakeitimais siūloma numatyti, kad partnerystė yra dviejų asmenų – partnerių – susitarimas dėl bendro gyvenimo kuriant šeimos santykius.
Jei Seimas pritartų, partnerystę galėtų sudaryti pilnamečiai gyventojai, nesiejami giminystės ryšių, nesudarę santuokos tarpusavyje ar su kitais asmenimis. Partneriams, kaip ir sutuoktiniams, galiotų draudimas pažeisti monogamijos principą.
Balandžio mėnesį KT konstatavo – tai, jog Lietuvoje nėra įteisinta tos pačios lyties asmenų partnerystė, prieštarauja pagrindiniam valstybės įstatymui. KT taip pat prieštaraujančiu Konstitucijai paskelbė CK straipsnį, pagal kurį partnerystę galima sudaryti tik tarp vyro ir moters.
Šiuo metu CK įtvirtintas bendro gyvenimo nesudarius santuokos – partnerystės – institutas, tačiau kartu numatyta, kad partnerystė turėtų būti reglamentuota atskiru įstatymu. Pastarasis Lietuvoje nėra priimtas daugiau nei 20 metų. Tokią situaciją KT įvertino kaip netoleruotiną ir diskriminacinę.
