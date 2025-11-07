Socialdemokratai į kultūros ministres siūlo Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą

„Padiskutavę savo valdyboje nusprendėme teikti Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą užimti kultūros ministrės portfelį“, – penktadienį po partijos valdybos posėdžio žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Jo teigimu, naujo kultūros ministro paieškos užtruko, nes „norėjosi tam tikros pauzės“.
„Turbūt galėjom padaryti tą greičiau. Turbūt norėjosi tam tikros pauzės, nusiraminimui, emocijų atslūgimui. Vėliau, aišku, atsirado kita tema – Krašto apsaugos ministerijos vadovo keitimas. Šiek tiek sugaišom laiko“, – sakė socialdemokratų lyderis.
„Vyko tam tikros konsultacijos ir su kandidatais arba norinčiais būti kandidatais. Bet aš manau, kad tas procesas nebuvo toks, kad nieko visiškai ta tema nevyko. Vyko“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius teigė neturėjęs jokių diskusijų su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu dėl kultūros ministro kandidatūros.
„Aš su „Nemuno Aušros“ atstovais – nei su Remigijumi Žemaitaičiu, nei su kitais atstovais – jokių diskusijų iki šio sprendimo neturėjau. Ar buvo diskusijos tarp premjerės ir vieno iš koalicijos partnerių, aš nežinau“, – tikino jis.
V. Aleknavičienė formuojant premjerės Ingos Ruginienės kabinetą jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau socialdemokratams įvykdžius ministerijų mainus su „Nemuno aušra“, buvo atšaukta iš pareigų.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo ministrė Raminta Popovienė, šią savaitę buvo paskirti trys viceministrai.
Vienas iš viceministrų – nepartinis Aleksandras Brokas – sukėlė diskusijų dėl ryšio su „aušriečių“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu, sąsajų su ritmologija.
Penktadienį jis pranešė paliekantis pareigas.
Savo ruožtu M. Sinkevičius teigė, jog socialdemokratai A. Broko į kultūros viceministrus netvirtino.
„Aš pono Broko nepažįstu, nesu gyvenime su juo susitikęs ar bendravęs. Jo skyrimo viceministru aplinkybių taip pat nežinau, nes tikrai tame nedalyvavau. (...) Socialdemokratai šito asmens nesirinko šioms pareigoms, kurias jis ėjo tą trumpą laikotarpį“, – sakė partijos lyderis.
Anot jo, prieš skiriant A. Broką kultūros viceministru buvo galima geriau su juo susipažinti.
„Galima turbūt buvo įdėti daugiau pastangų ieškant informacijos ir geriau susipažįstant su pareigas ėjusiu viceministru. (...) Manau, kad ir kandidato atsakomybė turėtų būti įsivertinti savo praeitį, savo veiksmus, darbus, nuopelnus, nuopuolius“, – teigė M. Sinkevičius.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento Gitano Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimti ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
