Širinskienė sureagavo į pikantišką sveikinimą: ką jau ten slėpti

„Ačiū visiems prisiminusiems tą torto dieną. Jūsų sveikinimai sušildo, suteikia optimizmo ir įkvepia žingsniuoti pirmyn. Ir negaliu nepasidalinti šįryt mane kaip uraganas ištikusiu sveikinimu – ką jau ten slėpti, visada žavėjausi fantazijos reklamos kūrėjų grupe ir smagiu jų gebėjimu pasišypsoti iš politikos ir politikų. Kartais pagalvodavau, kad mane jie pamiršo, bet, pasirodo, nepamiršo. Už foto ačiū Sandrai U. Dabar jau žinau, kas manęs laukia einant į darbą“, – feisbuke pirmadienio rytą rašė politikė.
Fantazijos.lt savo feisbuko paskyroje ne tik pasidalijo plakatu, skirtu A. Širinskiene, bet ir sveikinimu tarsi iš pageidavimų koncerto.
„Miela Agne, šiandien švenčiame ne tik tavo 50-ąjį gimtadienį. Švenčiame 50 tavo gyvenimo atspalvių. Drąsos, išminties, juoko, švelnumo ir žinoma truputį paslapties. Sakoma, kad kai kurie atspalviai pilki tik iš pirmo žingsnio, bet tu juk puikiai žinai, kiek juose slypi aistros, jėgos ir moteriškų vibracijų. O dabar lai skamba daina apie laiką, kuris bėga, bet palieka šlapiausius prisiminimus“, – teigiama vaizdo sveikinime.
Įmonė pasiūlė visiems norintiems pasveikinti politikę su jubiliejumi.
