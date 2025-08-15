Sinica: sprendimas mane pašalinti iš partijos yra negaliojantis

„(Nacionalinio susivienijimo – ELTA) valdybos daugumą turinti grupelė, tikiu, priėmė tokį sprendimą, bet jis yra niekinis ir negaliojantis, nes valdyba pagal įstatus neturi jokios teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų.
Taip pat taryba, aukštesnis organas, dar gegužę yra suspendavusi valdybos teisę šalinti narius, nes tokia susidorojimų grėsmė jau tada buvo matoma ir pasmerkta partijos narių“, – Eltai penktadienį teigė V. Sinica.
Jis savo ruožtu paragino Nacionalinio susivienijimo narius nepalikti partijos ir ruoštis, dalyvauti partijos suvažiavime, kuris numatytas rugsėjo mėnesį.
V. Sinica, socialiniame tinkle „Facebook“ komentuodamas Nacionalinio susivienijimo sprendimą jį pašalinti iš partijos, kritiškai įvertino politinės jėgos lyderio Vytauto Radžvilo pastarojo meto sprendimus. Pasak politiko, V. Radžvilas su kitais bendraminčiais esą pasirinkimo partijos vidinio skaldymo kelią.
„Gaila, jog profesoriui Radžvilui šiemet dramatiškai pasikeitus, o jo artimiausiai aplinkai pasirinkus vidinio skaldymo kelią, visa partija tapo to įkaitais. Dėl paranojiško įsivaizdavimo, kad kažkas mėgina perimti partiją jau beveik metus yra sustojęs normalus naujų narių priėmimas, tuo būdu einama link formalaus partijos likvidavimo“, – „Facebook“ rašė V. Sinica.
Politikas, Eltos paklaustas, ar svarsto galimybę prisijungti prie kitų partijų, tikino, kad tokių pasiūlymų yra sulaukęs ne kartą, tačiau šiuo metu apie tokią alternatyvą negalvoja.
„Tapęs Seimo nariu esu sulaukęs, ko gero, visų partijų, išskyrus liberalus, atstovų kvietimų prie jų prisijungti, tačiau jų nesvarsčiau. Visos pastangos šiandien nukreiptos į tai, kaip nuo kilusios beprotybės išgelbėti Nacionalinį susivienijimą“, – aiškino V. Sinica.
Nacionalinis susivienijimas penktadienį pranešė, kad priimtas sprendimas iš partijos pašalinti Seimo narį V. Sinicą.
V. Sinica buvo Nacionalinio susivienijimo pirmininko pavaduotojas. Jis buvo vienintelis partijos narys Seime, V. Sinica į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą.
Kaip nurodo Nacionalinis susivienijimas, V. Sinica iš partijos pašalintas dėl to, kad nuolat organizuodavo tarybos narių susirinkimus, nesant kvorumo, susirinkimų metu priiminėdavo sprendimus. Taip pat partija mini ir kitus V. Sinicos padarytus pažeidimus.
„Esminiai V. Sinicos padaryti pažeidimai yra susiję su daugkartiniu neteisėtų, neturinčių kvorumo, tarybos narių susirinkimų organizavimu ir vadovavimu jiems, be kvorumo priimtų tokių susirinkimų sprendimų įgyvendinimu. Juos įgyvendinant buvo neteisėtai užvaldytos partijos komunikacijos paskyros ir grupės, neteisėtai apribotos partijos valdybos galios, priimtas neteisėtas sprendimas 2025 m. rugsėjo 6 d. surengti neeilinį partijos suvažiavimą, kurio darbotvarkės projekte nėra strateginių ir programinių klausimų svarstymo, pirmininko ir Kontrolės komisijos ataskaitų. Suvažiavimui numatyti tik klausimai balsuoti dėl visų partijos valdymo organų atšaukimo ir naujo pirmininko, valdybos ir tarybos išrinkimo“, – nurodoma Nacionalinio susivienijimo pranešime.
Partija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad V. Sinica esą vienasmeniškai, be partijos pritarimo Nacionalinio susivienijimo vardu inicijavo „veiksmus prieš Baltarusijos opoziciją“.
„Nuo tokių veiksmų partija buvo priversta atsiriboti“, – pažymi Nacionalinis susivienijimas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Nacionalinis susivienijimas atsiribojo nuo V. Sinicos organizuotos protesto akcijos prieš Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą Vilniuje. Protesto prie Užsienio reikalų ministerijos metu politikas ragino panaikinti S. Cichanouskajos vadovaujamai atstovybei išduotą akreditaciją.
