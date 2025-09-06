Nacionalinio susivienijimo vadovybė sako esanti nusiteikusi teisiniam mūšiui su Vytautu Sinica

V. Sinica, kurį Nacionalinio susivienijimo valdyba rugpjūtį pašalino iš partijos, surengė suvažiavimą Vilniaus mokytojų namuose. Jų konfliktą lydi kaltinimai vieni kitiems priimamų sprendimų neteisėtumu.
Šeštadienio suvažiavime taip pat rinkti nauji pirmininko pavaduotojai, atsakingasis sekretorius, valdyba, taryba bei Etikos komisija.
Seimo narys teigia, kad išrinkus naująją partijos vadovybę pokyčius bus siekiama registruoti Teisingumo ministerijoje, o tam pavykus dabartiniai vadovai turės perleisti Nacionalinio susivienijimo resursus – prieigas prie dokumentų, komunikacijos kanalų, banko sąskaitos.
Tačiau Nacionalinio susivienijimo atsakingasis sekretorius Almantas Stankūnas sako, jog dabartinė partijos administracija tam priešinsis.
„Teisingumo ministerija gaus dabar veikiančios partijos vadovybės raštą, kuriame bus išdėstyti visi jų padaryti pažeidimai, visi neatitikimai“, – BNS šeštadienį sakė A. Stankūnas.
„Prasideda teisinis mūšis. Kol Teisingumo ministerija nepriims sprendimo, o ir po sprendimo priėmimo galimas tolesnis ginčo persikėlimas į teismus, turime neišspręstą, apgailėtiną situaciją, kai lygiagrečiai kurimi partijos valdymo organai, kurių legitimumas bus labai abejotinas“, – pridūrė jis.
Pasak politiko, pokyčių siekianti partiečių grupė galėjo išvengti chaoso, sulaukti eilinio 2026 metų vasarį vyksiančio Nacionalinio susivienijimo suvažiavimo, per kurį galėjo pareikšti nepasitikėjimą dabartiniu partijos pirmininku Vytautu Radžvilu.
„Kai taip nevyksta, kyla klausimas, kodėl nueita kitu keliu, šitos konfrontacijos ir tokio beatodairiško partijos įstatų pažeidinėjimo keliu“, – kalbėjo A. Stankūnas.
Jo teigimu, nepaisant neramumų partija tęsia veiklą kaip įprasta.
„Valdome sąskaitą, internetinį puslapį, elektroninį paštą, kitus komunikacijos kanalus. Ir šiandien bendraujame su rinkėjais. Žodžiu, tęsiame veiklą“, – sakė Nacionalinio susivienijimo atsakingasis sekretorius.
Konfliktų virtinė
Nacionalinis susivienijimas rugpjūtį pranešė pašalinęs V. Sinicą iš partijos ir nurodė, kad tokį sprendimą priėmė politinės jėgos valdyba, argumentuodama jį šiurkščiais įstatų, Etikos kodekso pažeidimais ir savivaliavimu.
Pats parlamentaras teigia, kad valdybos sprendimas yra neteisėtas, nes ji pagal partijos įstatus neturi teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Tuo metu Etikos komisijos partijoje šiuo metu nėra, nes dauguma jos narių po konfliktų su partijos vadovybe atsisakė pareigų.
Tuo metu dabartinė Nacionalinio susivienijimo vadovybė neteisėtu laiko šeštadienį sušauktą suvažiavimą.
Prieš suvažiavimą išplatintame Nacionalinio susivienijimo pranešime teigiama, kad konfliktas partijoje kilo dėl neskaidraus finansų panaudojimo pernykščių Seimo rinkimų kampanijos metu.
Teigta, jog sudaryta speciali tyrimo komisija nustatė, jog kampanijos metu padaryta šiurkščių partijos finansinės vidaus tvarkos pažeidimų – nepagrįstai iššvaistytos lėšos, o partija įklampinta į skolas.
V. Sinica kaltinamas mėginęs stabdyti komisijos tyrimą, pakeisti komisijos sudėtį ir jam nepalankias tyrimo išvadas per šeštadienį rengiamą suvažiavimą. Politikas tai neigia.
A. Stankūnas tvirtino, kad konflikto ištakos siekiča dar ankstesnius laikus.
„V. Sinica, Šarūnas Jasiukevičius (dabar jau išstojęs iš partijos verslininkas, visuomenininkas – BNS) bandė formuoti tokią politinę liniją, darė labai aiškų spaudimą, kad pagrindiniai partijos kandidatai rinkimuose turi būti tie, kurie yra matomi viešojoje erdvėje. Jiems mažiau svarbu buvo jų pasisakymų brandumas, jų nuveikti darbai patijoje ir panašiai“, – sakė politikas.
Pats V. Sinica teigia, kad politinės jėgos vadovybė bijo gresiančių natūralių pokyčių, susijusių su pasikeitusiu galios balansu tarp partiečių.
A. Stankūno teigimu, pernai rinkimų metu tvarkant partijos finansus kai kuriems kandidatams nepagrįstai buvo skiriama daugiau resursų nei kitiems. Pavyzdžiui, V. Radvžilas kaip kandidatas vienmandatėje apygardoje iš partijos gavo vieną mažiausių sumų.
Be to, anot A. Stankūno, partijos išlaidos rinkimams ženkliai viršijo finansines galimybes.
V. Sinica buvo vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
Naujausi komentarai