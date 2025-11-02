Seimo nariai siekia 2028-uosius paskelbti Mokslo pasiekimų ir trijų istorinių asmenybių metais

Tai numatantį nutarimo projektą šią savaitę registravo grupė parlamentarų iš skirtingų frakcijų – tiek valdančiųjų, tiek opozicinių.
2028-aisiais bus minimos M. Počobuto 300-osios gimimo metinės. Žymus astronomas ir matematikas buvo Vilniaus universiteto rektoriumi, dirbo universiteto observatorijos vedėju, leido kalendorius.
Politikai siekia 2028-aisiais minėti ir Lietuvos laisvės lygos – vienos pirmųjų organizuotų antisovietinių rezistencinių grupių Lietuvoje – įkūrimo 50-metį bei 100 metų sukaktį, kai gimė laisvės kovotojas, politinis kalinys ir Laisvės lygos įkūrėjas A. Terleckas.
Lietuvos laisvės lyga – už valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimą kovojusi pogrindinė organizacija, įkurta 1978 metais.
Ją įsteigė pogrindinio leidinio „Laisvės šauklys“ leidybos grupė – Vytautas Bogušis, Kęstutis Jokubynas, Julius Sasnauskas ir idėjinis lyderis A. Terleckas.
Taip pat parlamentarai siūlo 2028-aisiais minėti 200-ąsias 1863–1864 metų sukilimo vado, kunigo ir tautinio sąjūdžio veikėjo A. Mackevičiaus gimimo metines, pabrėžiant jo vaidmenį tautos laisvės siekio istorijoje.
Projekte Vyriausybei siūloma sudaryti minėjimo komisiją, kuri parengtų programas įvardytoms asmenybėms paminėti, ir 2028-ųjų valstybės biudžete numatyti lėšų programų įgyvendinimui.
