2027-ieji paskelbti Vietos bendruomenių metais

Už tokį sprendimą vieningai balsavo visi 73 balsavime posėdyje dalyvavę parlamentarai.
„Tai yra apie vienybę mūsų šaliai, kuri svarbi kaip niekada. Ranka rankon daugiau nei 3 tūkst. Lietuvos bendruomenių kasdien dirba sunkų ir atsidavimo reikalaujantį darbą“, – sakė viena iš siūlymo iniciatorių Seimo narė socialdemokratė Modesta Petrauskaitė.
Anot jos, šiandien susiduriant su įvairiausiomis grėsmėmis stiprios vietos bendruomenės yra pirmoji valstybės atsparumo linija, jos padeda skleisti patikimą informaciją, mažina paniką krizės metu, skatina socialinius ryšius ir pasitikėjimą tarp piliečių.
Tuo pačiu Seimas pasiūlė Vyriausybei sudaryti Vietos bendruomenių metų komisiją, ji iki 2026 metų rugsėjo 1 dienos parengtų ir patvirtintų šių metų minėjimo programą ir pradėtų parengiamuosius darbus jai įgyvendinti.
Taip pat prašoma 2027 metų valstybės biudžete numatyti lėšų parengtai programai įgyvendinti.
Naujausi komentarai