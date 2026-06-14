Seime – siūlymai keisti vaikų ir nepilnamečių darbo ir poilsio laiką

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisas savo parašais parėmė grupė „Nemuno aušros“ atstovų, „valstiečių“ frakcijos narys Jaroslavas Narkevičius, socialdemokratė Vilija Targamadzė bei konservatorius Valdas Rakutis.
Pakeitimų iniciatorius Karolis Neimantas sako, kad didesnis jaunimo užimtumas mažintų žalingų įpročių mastą, leistų geriau planuoti dienotvarkę bei skatintų atsakingumą.
„Užimtumas darbe tiesiogiai susijęs su prevencija nuo nusikalstamos veiklos ir psichotropinių medžiagų vartojimo“, – aiškinamajame rašte teigia K. Neimantas.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė Paulė Kuzmickienė BNS teigė, kad taip siekiama atlaisvinti ribojimus vaikų ir paauglių darbui: „Vertinu kaip reikšmingą apsaugos mažinimą.“
Parlamentarė, be kita ko, pasigedo situacijos vaikų ir paauglių darbo rinkoje tyrimų.
„Nėra aišku, kodėl pasirinkta 35 val. riba, o kodėl ne 34 val., nėra argumentų. Kokiais medicininiais ar kokiais kitais tyrimais tai pagrįsta? Ar konsultavosi (pataisų autoriai – BNS) su vaikų sveikatos specialistais? Ar tai nesumažins vaiko interesų apsaugos?“ – svarstė P. Kuzmickienė.
„Jeigu žiūrėtume į išsivysčiusias šalis, visur akcentuojama vis dėlto pirmenybė mokslui. Čia yra svarbiausias mūsų tikslas, kad jaunuoliai neiškristų iš mokymosi proceso, nepasirinktų alternatyvos kaip darbo“, – BNS kalbėjo ji.
Parlamentarai siūlo leisti vaikams dirbti per savaitę ne daugiau kaip 35 val. arba iki šešių valandų per dieną. Dabar vaikai gali dirbti iki 30 val. per savaitę ne mokslo metų laiku.
Be kita ko, siūloma, kad vaiku būtų laikomas asmuo iki 15 metų, o ne iki 16-kos, kaip yra dabar.
Paaugliams siūloma palikti dabartinę darbo ne per mokslo metus laiko tvarką – 40 val. per savaitę arba aštuonias per dieną.
Mokslo metų laiku siūloma leisti dirbti iki 40 val. per savaitę kartu su pamokų trukme: iki 3 val. per dieną mokyklos lankymo dienomis ir iki 8 val. – kitomis dienomis.
Dabar Lietuvoje dirbti leidžiama nuo 14 metų. 14–16 metų vaikai gali dirbti tik lengvus darbu, o 16–18 metų paaugliai – sudėtingesnius.
Jaunuoliams iki 18 metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvi poilsio dienos per savaitę, jeigu įmanoma, paeiliui, viena iš jų turi būti sekmadienį. Be to, būtinas ne tik tėvų, bet ir mokyklos raštiškas sutikimas, jei dirbama per mokslo metus.
Darbdaviai negali skirti nepilnamečiams pasyvaus budėjimo darbe arba namuose, viršvalandinio ir naktinio darbo.
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