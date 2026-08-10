Seimas rugpjūčio 25-ąją rinksis į neeilinę sesiją

Tam bendru sutarimu pritarė pirmadienį susirinkusi parlamento valdyba.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas BNS tikino, jog atmesti arba priimti šalies vadovo veto galima per vieną dieną surengtus du posėdžius.
„Sprendimas būtinas iki rugsėjo 1-osios, nes kitaip įsigalioja pagal pakeitimus priimtos tvarkos, o tiek veto atmetimo atveju, tiek prezidento siūlymo atveju tie sprendimai neturėtų įsigalioti“, – sakė politikas.
Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) turėtų įveikti bent ketvertu.
Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus.
Būtent šį sprendimą ir vetavo prezidentas, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
J. Olekas sakė dėl nevykusių frakcijų posėdžių neturintis indikacijų, kokį sprendimą – atmesti ar palaikyti veto – priims Seimas.
Socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė BNS yra teigusi, kad politinė jėga linkusi pritarti prezidento veto, tačiau valdančiojoje koalicijoje dėl to dar nebuvo diskutuota.
Remianti veto anksčiau Žinių radijui teigė ir švietimo ministrė socdemė Raminta Popovienė.
Dešimtoje klasėje tikrinami lietuvių kalbos ir matematikos bei tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimai.
PUPP yra privalomas visiems dešimtų klasių mokiniams, tačiau šiuo metu rezultatai neturi įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę.
(be temos)