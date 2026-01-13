Sausio 13-osios proga – jautrus Ligitos Girskienės pasirodymas

Vaizdo įrašas per trumpą laiką sulaukė didelio dėmesio – šiuo metu jis jau peržiūrėtas apie 27 tūkstančius kartų, o komentaruose netrūksta palaikymo, padėkos ir emocingų reakcijų.
„Pabandžiau namų sąlygomis sudainuoti E. Masytės „Laisvė“, – prie vaizdo įrašo parašė Seimo narė.
Internautai: „Laiku ir vietoje“
Įrašas greitai tapo diskusijų ir emocijų centru – žmonės dalijosi prisiminimais, jausmais bei padėka už, jų teigimu, itin prasmingą ir laiku nuskambėjusią iniciatyvą.
„Pilietiška, su meile, gražu ir užkrečiama“, – rašė vienas komentatorius.
„Šaunuolė – balsas puikus, dainuojate nuoširdžiai“, – teigė kitas.
„Ačiū, labai malonu klausyt. Nuklydau kažkur toli į praeitį“, – dalijosi dar viena internautė.
„Koks jautrus ir mielas, kaip Jūs sakote, pabandymas… Laiku ir vietoje. Būtent šiandien“, – rašė kitas žmogus.
Prie palaikymo prisijungė ir politikas Tomas Vytautas Raskevičius, komentare parašęs:
„Šiaip labai cool! Bravo!“
Komentaruose taip pat netrūko pagyrų dėl drąsos, nuoširdumo ir emocinio jautrumo, pabrėžiant, kad daina tapo gražiu Sausio 13-osios aukų atminimo ženklu.
