Rūtai Meilutytei sudainavus dainą „Laisvė“ – Eurikos Masytės pyktis: kreipėsi į sportininkę

2025-12-18 09:34 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį apie 10 tūkst. žmonių Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje susirinko į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“, kur ragino parlamentarus atsitraukti nuo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) pataisų ir gynė laisvą žodį. Proteste pasirodė ir plaukikė Rūta Meilutytė, kuri uždainavo dainą „Laisvė“. Vis dėlto kūrinio autorė ir atlikėja Eurika Masytė šiam jos žingsniui, panašu, nepritarė.

Nuo politikos
iki kultūros

„Prašau manęs netapatinti su kultūrininkų laužais, kurie net negalėtų atsakyti, kur tildomas jų laisvas žodis. Tad Meilutytės giesmė buvo tik plastiko gumulas, suformuotas žymių asmenybių ir naudos LRT.

Visas šis „sąjūdis“ yra tik muliažas, nes būtent LRT veržia gerklę laisvei.

Žymūs žmonės, ar žinote visus su LRT susijusius finansinius nusikaltimus, ar gilinatės?

Rūta Meilutyte, nuoširdžiai, išbandykite plaukti prieš srovę“, – feisbuke į sportininkę kreipėsi E. Masytė.

Vakar per protestą plaukikė lipo į sceną ir nedaugžodžiavusi sudainavo dainą.

„Labai kažko protingo nesiruošiu kalbėti, nes labai daug žmonių prieš mane jau yra pasakę daug ko visko protingo ir stipraus, ir teisingo. Aš tik noriu paprašyti jūsų širdžių ir jūsų balsų“, – į protestuotojus kreipėsi R. Meilutytė ir kvietė kartu padainuoti dainą „Laisvė“.

Atlikusi dainą ji pažymėjo: „Mes esame laisvi dabar ir būsime laisvi.“

Žurnalistų bendruomenės ir Kultūros asamblėjos organizuojamas protestas vyko antrą dieną iš eilės. Į akciją planuojama rinktis ir ketvirtadienį.

