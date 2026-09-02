„Šaunuolis, gerai varot“: plinta nuotaikingas vaizdo įrašas su Gitanu Nausėda

„Aš tikrai noriu gyventi tokioje šalyje ir būti jos pilietis, kur prezidentą Gitaną Nausėdą galima sutikti prie parduotuvės – jis sustoja pasiklausyti mano muzikos ir sutinka su manimi pasidaryti selfie (asmenukę, aut.past.) Netrukus bus šešeri metai, kai gyvenu Lietuvoje, ir atsidurti būtent čia 2021 metų žiemą buvo geriausia dovana, kurią man paruošė gyvenimas ir likimas. Iki tol gyvenau įvairiose kitose šalyse, iš esmės visą gyvenimą buvau migrantas. Tačiau tik Lietuvoje norėčiau pasilikti ir įleisti šaknis“, – prie vaizdo įrašo rašė baltarusis muzikantas Timas Suladzė, leidęs vaizdais pasidalyti su portalo skaitytojais.
Vaizdo įraše matyti, kaip prezidentas išeina iš parduotuvės ir iš piniginės išsiima pinigų. Juos atiduoda grojančiam vyrui.
„Ačiū“, – tarė muzikantas.
T. Suladzės vaizdo įrašas.
„Šaunuolis, jūs gerai varot“, – tarė prezidentas.
T. Suladzė portalui sakė, kad su prezidentu tokiomis maloniomis aplinkybėmis susitiko antradienio vakarą.
Tai buvo pirmas kartas, kai muzikantui teko gyvai sutikti Lietuvos vadovą.
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