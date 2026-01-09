Saulius Skvernelis savo iškilimą į politikų reitingo viršūnę sieja su kritusiu prezidento vertinimu

Kita vertus, politikas pabrėžia, kad jam kur kas svarbesnis yra bendras jo vadovaujamos politinės jėgos vertinimas.
„Prezidentas nukrito stipriai, tai kiti pakilo, – penktadienį Žinių radijui sakė S. Skvernelis. – Man, kaip partijos vadovui, tai labai svarbūs partijos, pirmiausia, reitingai, (...) nes tai vis tiek yra tam tikros tendencijos. Aišku, rinkimų metu jos keičiasi, bet tendencijos, vienokios ar kitokios, išlieka.“
Kaip rodo „Lietuvos ryto“ užsakymu atlikta „Vilmorus“ apklausa, gruodį S. Skvernelį palankiai vertino 47 proc., nepalankiai – 33 proc. Lietuvos gyventojų.
Tuo metu anksčiau pirmoje vietoje buvusio G. Nausėdos reitingas toliau krinta ir išlieka žemiausiu nuo darbo pradžios 2019 metais – šalies vadovą gruodį palankiai vertino 38,2 proc., nepalankiai – 42,6 proc. gyventojų.
S. Skvernelis taip pat sako, kad jo reitingui įtakos galėjo turėti ir dabartinė situacija valdančiojoje koalicijoje.
„Man atrodo, kad vienas iš tokių veiksnių, kuris lemia ir kuriuo tikrai mes kaip bendruomenė džiaugiamės, kad mums nereikia murgdytis dabar šitos valdančiosios koalicijos visose istorijose, kurios, švelniai tariant, yra tokios kontroversiškos“, – kalbėjo jis.
Partijų reitinge pirmą vietą užima konservatoriai su 12,9 proc. palaikymu, o demokratai – ketvirti su 8,2 proc. palaikymu.
Apklausa taip pat rodo, kad gyventojų pasitikėjimas Vyriausybe – žemiausias per keturiolika metų.
„Vyriausybė kaip ir Seimas niekada nebus labai gerai vertinami. Taip jau būna, bet tokio blogo vertinimo Vyriausybės institucijos irgi nėra buvę. Ir svarbiausia, kad tai yra pradžia, nes pirmi metai Vyriausybei ir ministrui pirmininkui būna aukso amžius, kaip sakoma. Jeigu nedarai klaidų ir darai sprendimus, pasitikėjimo tas kvorumas toks labai didelis būna. Tai šiuo atveju mes matom kitą vaizdą ir, matyt, čia jau politologija galėtų atsakyti geriau“, – teigė politikas.
