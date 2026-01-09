Gyventojų pasitikėjimas Vyriausybe – žemiausias per keturiolika metų

Jos duomenimis, Vyriausybe pasitiki 11,9 proc. gyventojų, o nepasitiki 46,5 procento. Kai „Vilmorus“ atlikinėjo apklausą lapkritį, šie skaičiai atininkamai siekė 16,8 ir 41,8 procento.
„Paskutinį kartą toks žemas pasitikėjimas buvo 2012-ųjų sausį. Tuo metu buvo ekonominė krizė, Andrus Kubilius buvo premjeras ir nepasitikėjimas buvo siejamas su krize, mokesčiais“, – BNS sakė „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys.
Vis tik sumažėjusį pasitikėjimą Vyriausybe sociologas siejo ne su ekonominėmis problemomis, o naujais veidais premjerės Ingos Ruginienės sudarytoje Vyriausybėje.
Tradiciškai pirmoje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą yra ugniagesiai, jais pasitiki 91,3 proc. gyventojų, lapkritį jais pasitikėjo 92 proc. apklaustųjų.
Policija pasitiki 64,6 proc. (lapkritį – 66,1 proc.), kariuomene – 60,1 proc. (lapkritį – 60,7 proc.), „Sodra“ 55,2 proc. (lapkritį – 58,2 proc.) tyrimo dalyvių.
Tradiciškai Lietuvoje žmonės mažiausiai pasitiki politinėmis partijomis, Seimu, Vyriausybe, rodo apklausa.
Nežymiai sumažėjo pasitikėjimas žiniasklaida, ją teigiamai vertina 32,9 proc. gyventojų (lapkritį – 28,4 proc.), o nepasitiki – 30,9 proc. (lapkritį – 34,2 proc.).
Šiek tiek sumažėjo ir gyventojų pasitikėjimas teismais. Apklausos duomenimis, teismais pasitiki 24,8 proc. gyventojų, o nepasitiki 30 procentų. Kai „Vilmorus“ atlikinėjo apklausą lapkritį, šie skaičiai atitinkamai siekė 27,9 ir 24,9 procento.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą „Lietuvos ryto“ užsakymu atliko gruodžio 12–30 dienomis. Apklausta tūkstantis pilnamečių šalies gyventojų, maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
