Santaros klinikos: Valdas Adamkus lieka ligoninėje

„Prezidentas Valdas Adamkus toliau gydomas Santaros klinikose. Prezidentui teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, jo sveikatos būklę nuolat stebi medikų komanda. Atsižvelgiant į pooperacinę eigą, prezidentas kol kas lieka Santaros klinikose tolesniam gydymui ir priežiūrai“, – penktadienį išplatintame pranešime skelbia gydymo įstaiga.
Antradienį Prezidentūra pranešė, kad kadenciją baigęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo 26 dieną buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, V. Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija.
Prezidentūra skelbė, kad operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą.
Kaip rašė BNS, V. Adamkus metų pradžioje buvo paguldytas į Santaros klinikas, jam buvo atlikta kojų kraujotakos atkūrimo procedūra.
V. Adamkui šiuo metu yra 99 metai.
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