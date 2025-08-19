Šakalienė apie gynybos pirkimus: jei reikės, nuo sprendimų nusišalinsiu

„Mano kadencijos metu jokių sprendimų nepriimta dėl pirkimų iš šių įmonių. Jei ministerijai būtų teikiami siūlymai įsigyti iš šių įmonių gynybos pramonės produkcijos ar paslaugų – nuo sprendimų nusišalinsiu ir premjerui / premjerei perduosiu sprendimą. KAM Korupcijos prevencijos skyriaus vadovas įpareigotas stebėti situaciją ir imtis reikiamų veiksmų. Saugikliai sudėti“, – savo feisbuko paskyroje rašė ministrė.
Antradienį portalas „Delfi“ paskelbė, kad praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose D. Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių KAM organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.
Anot portalo, 5 tūkst. eurų paramą D. Šakalienei prieš rinkimus skyrė karybos ekspertas Darius Antanaitis, kuris yra vienas gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.
KAM jau skelbė vykdanti pirkimo procedūras dėl minų įsigijimo, kurio galutinis etapas būtų vykdomas Lietuvoje, o prieštankinėms ir priešpėstinėms minoms planuojama išleisti šimtus milijonų eurų.
Portalui ministerija nurodė, kad šiuo metu kvietimai teikti pasiūlymus dėl minų tiekimo bendra tvarka buvo išsiųsti 12 suinteresuotų Lietuvos įmonių.
Pasak „Delfi“, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad prieš rinkimus 4 tūkst. eurų D. Šakalienę parėmė ir įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba.
Ši įmonė, kaip skelbė LRT Radijas, derasi dėl vokiškų „Leopard“ tankų surinkimo, įmonę LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.
(be temos)