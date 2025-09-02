Ruginienės ministrų kabineto dėlionėje – naujos detalės

Sveikatos apsaugos ministro portfelį nešti nelengva. Per nepriklausomos Lietuvos istoriją visą kadenciją ministru išdirbo tik dabartinis Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga.
Socialdemokratų deleguota ministrė – nepartinė, iš akademinės bendruomenės, gerai vertinama. Anot G. Nausėdos, aptarti reikia ypač daug temų. Tačiau po valandos pokalbio prezidentas pagyrų negailėjo.
„Šį pavasarį Sveikatos apsaugos ministerija buvo labai aktyvi teikdama naujas iniciatyvas“, – sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Per nepilnus metus labiausiai ministrė pasižymėjo siūlymu drausti gydymo įstaigoms imti papildomas priemokas iš pacientų už tai, ką ligonių kasos jau yra apmokėjusios.
„Kompleksas priemonių, kurios nėra tokios paprastos kaip tabletė – išgėrei ir iškart efektas“, – kalbėjo M. Jakubauskienė.
Laikinoji ministrė siūlo jos darbo kokybę vertinti pagal tai, kiek sumažės laukiančiųjų eilės pas gydytojus.
„Pasitikėjimas ministre yra jau dabar, o ministrės darbų gausa tai įrodo“, – teigė V. Augustinavičius.
M. Jakubauskienė – šeštoji kandidatė, pakviesta pas prezidentą iš visų į ministrų kabinetą siūlomų asmenų.
Beje, I. Ruginienė žadėjo itin kruopščią atranką, tačiau valstiečių kandidatą į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edviną Grikšą prezidentui pateikė su juo nė nekalbėjusi. Ji žada susitikti antradienį ir nemato jokios bėdos, kad pateikė visiškai nepažįstamą žmogų. Neva ankstesni premjerai su kandidatais išvis nesusitikinėdavo. G. Nausėda dėl jo dar nėra apsisprendęs.
Iš „Nemuno aušros“ kol kas pas prezidentą buvo atėjęs tik vienas – Andrius Palionis. Jis siūlomas žemės ūkio ministru, tačiau prezidento palaiminimo kol kas neturi.
Pasikeitus koalicijai, „Nemuno aušra“ gavo ir taip trokštą Energetikos ministeriją.
„Nemuno aušros įtaka energetikai išlieka labai didelė – per Seimą, komisijas, komitetus, kurie turi vadovaujančias pozicijas“, – sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Dabar reikia R. Žemaitaičio idėjomis užsidegusio nepartinio ministro.
„Žmogus, kuris norėtų dirbti, gebėtų dirbti ir norėtų daryti revoliuciją būtent energetikos sektoriuje“, – tikino R. Žemaitaitis.
„Tai viena jautriausių sričių ir saugumo prasme, tai kelia nerimą“, – tvirtino V. Čmilytė-Nielsen.
Panašiai kalba ir prezidentūra, kad visa Lietuvos energetika nebūtų vienos partijos rankose, reikia atsvaros.
G. Nausėda norėtų, kad pradėtus darbus tęstų Ž. Vaičiūnas – demokratų „Vardan Lietuvos“ deleguotas, tačiau partijai nepriklausantis. R. Žemaitaitis iš pradžių nesipriešino.
„Čia turbūt yra indėlis į gerus santykius su prezidentu – visų pirma taip tai traktuočiau“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Tačiau dabar R. Žemaitaitis leidžia suprasti, kad jį ministru siūlytų kone tik per stebuklą.
„Ponui Vaičiūnui turime labai daug klausimų frakcijoje, ir nematau, kad ponas Vaičiūnas būtų favoritas tarp dviejų kandidatų, kurie galimai gali užimti energetikos ministro pareigas“, – teigė R. Žemaitaitis.
Jis nori grąžinti „Ignitį“ valstybei, mat 25 procentai įmonės akcijų dabar privačiose rankose.
„Nebent ateis ponas Vaičiūnas, aiškiai pasakys, kad jo tikslas – per ateinančius metus inicijuoti „Igničio“ akcijų išpirkimą“, – sakė R. Žemaitaitis.
Beje, „Ignitis“ pavaldus ne Energetikos, o Finansų ministerijai, tad energetikos ministro balsas būtų tik patariamasis. Kas tas kitas kandidatas – R. Žemaitaitis žada pasakyti savaitės pabaigoje.
„Vienas, kuris labai pyksta ant Eligijaus Masiulio ir Dainiaus Kreivio kompanijos, turi labai daug informacijos. Tai būdamas energetikos ministru pamatytume daugiau istorijų ir antklodė būtų pakelta“, – aiškino R. Žemaitaitis.
Kad rimtai svarsto R. Žemaitaičio pasiūlymą tapti aplinkos ministre, pripažino komunikacijos ekspertė Renata Saulytė. Rugpjūčio pradžioje ji dirbo Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau laikinasis ministras R. Mockus ją atleido.
Jau aišku, kad be Sveikatos apsaugos ministerijos darbus galės tęsti ir laikini Krašto apsaugos, Užsienio reikalų bei Švietimo ministrai.
Neabejojama, kad ir kandidatė į teisingumo ministres bus palaiminta iš karto. Lenkų rinkimų akcija siūlo buvusią vidaus reikalų ministrę Ritą Tamašunienę. Jos kandidatūrą kaip tinkamą buvo įvardijęs pats G. Nausėda.
