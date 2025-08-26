 Ruginienė: su prezidentu suderinome dviejų ministrų kandidatūras

Ruginienė: su prezidentu suderinome dviejų ministrų kandidatūras

2025-08-26 15:08
Augustė Lyberytė (ELTA)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui dvi kandidatūras į jos vedamą Ministrų kabinetą. Socialdemokratė siūlo tęsti darbus šiuo metu užsienio reikalų ministro pareigas einančiam Kęstučiui Budriui ir krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei. Prezidentas ketina su kandidatais susitikti jau trečiadienį.

Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda Ruginienė susitiko su Nausėda
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda

„Suderinome Kęstučio Budrio ir Dovilės Šakalienės kandidatūras. Ir jie abu turės praeiti tą etapą pokalbio su prezidentu“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistus informavo I. Ruginienė.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Gitanas Nausėda
Vyriausybė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų