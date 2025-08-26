„Suderinome Kęstučio Budrio ir Dovilės Šakalienės kandidatūras. Ir jie abu turės praeiti tą etapą pokalbio su prezidentu“, – po susitikimo su šalies vadovu žurnalistus informavo I. Ruginienė.
Ruginienė: su prezidentu suderinome dviejų ministrų kandidatūras
2025-08-26 15:08
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė pateikė prezidentui dvi kandidatūras į jos vedamą Ministrų kabinetą. Socialdemokratė siūlo tęsti darbus šiuo metu užsienio reikalų ministro pareigas einančiam Kęstučiui Budriui ir krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei. Prezidentas ketina su kandidatais susitikti jau trečiadienį.
Naujausi komentarai