 Ruginienė premjerui pristatys paramos šeimai paketą

Ruginienė premjerui pristatys paramos šeimai paketą

2026-09-01 06:41
BNS inf.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė antradienį premjerui Mindaugui Sinkevičiui pristatys parengtą paramos šeimai paketą.

<span>Ruginienė premjerui pristatys paramos šeimai paketą</span>
Ruginienė premjerui pristatys paramos šeimai paketą / L. Balandžio / BNS nuotr.

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„Bus man pristatytas visas šeimos paketas. Ministrė informavo, kad jis ambicingas, tikiuosi nenusivilti“, – susitikimo išvakarėse žurnalistams sakė ministras pirmininkas.

Šią temą pirmadienį jis aptarė su koalicijos partneriais „valstiečių“ lyderiu Aurelijumi Veryga bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vedliu Virginijumi Sinkevičiumi.

Premjeras teigė, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios Vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais.

„Šeimos bus šios koalicijos vienas iš akcentų. Gausesnis finansavimas šeimoms, ne tik norinčioms susilaukti vaikų – ir būstas pirmas, įvairios paskatos, mažamečių, pradinukų maitinimas“, – sakė jis.

M. Sinkevičius anksčiau yra sakęs, kad šeimos stiprinimas ir demografinės situacijos gerinimas yra svarbūs šio Ministrų kabineto prioritetai.

Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi „pažaboti kainų poveikį“ sparčiau didinant gyventojų pajamas. Numatomas nemokamas pradinukų maitinimas visose mokyklose, didesnis neformaliojo švietimo krepšelis bei parama pirmąjį būstą įsigyjančioms šeimoms.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
Mindaugas Sinkevičius
parama šeimai

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