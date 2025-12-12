 Premjerė Rygoje su Baltijos šalių kolegomis aptars regiono saugumą, aplankys lietuvių mokyklą

2025-12-12 06:51
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė penktadienį vieši Latvijoje, kur dalyvaus Baltijos šalių Ministrų Tarybos posėdyje, susitiks su vietos lietuvių bendruomene.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / T. Biliūno/ BNS nuotr.

Kaip BNS informavo premjerės atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, susitikime su Latvijos ir Estijos kolegomis I. Ruginienė tarsis dėl bendrų sprendimų stiprinant regioninį saugumą ir koordinuojant veiksmus prieš Baltarusijos hibridinę ataką.

Kaip rašė BNS, dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių keliamos grėsmės saugumui Lietuvoje nuo trečiadienio paskelbta ekstremali situacija, pasienyje patruliuoja pareigūnai ir kariuomenė.

Baltijos šalių ministrų pirmininkų susitikime taip pat bus aptariama „Rail Baltica“ pažanga ir bendri šalių prioritetai ES.

Darbo vizito metu I. Ruginienė taip pat aplankys Rygos lietuvių vidurinę mokyklą, lankysis Lietuvos ambasadoje.

