Ruginienė: Baltarusijos veiksmai gali būti pripažinti kaip terorizmas

„Nepriimtina niekam, kad Baltarusija šiandien laiko įkaitais mūsų vežėjų automobilius, tai, kad balionai iš Baltarusijos pusės skrenda, ir skrenda į mūsų strateginius objektus, šiuo atveju – oro uostą“, – žurnalistams Pakruojyje ketvirtadienį sakė premjerė.
„Mes kalbame apie aviacijos saugumą, mes kalbame apie tarptautinę teisę ir kalbame apie tai, kad tokie veiksmai gali būti pripažinti kaip terorizmas, – teigė ji.
I. Ruginienė tikino sulaukusi sąjungininkų iš JAV patikinimo dėl jų paramos ir besivilianti artimiausiu metu su jais susitikti gyvai.
BNS rašė, kad trečiadienio vakarą ir ketvirtadienio naktį dėl balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas buvo sustabdytas tris kartus.
Vyriausybės vadovė teigė prioritetą teikianti visuomenės saugumui, net jei tenka rinktis nepatogius sprendimus.
„Aš renkuosi nepatogią padėtį, aš renkuosi nepatogius klausimus, galbūt ir susierzinimą visuomenės, bet aš viską darysiu, kad jie jaustųsi saugiai“, – tvirtino I. Ruginienė.
„Tam yra pasitelktos trys ministerijos, keturios su Užsienio reikalų ministerija, tam pasitelktos tarnybos ir jos tikrai dirba. Kariuomenė dirba neskaičiuodama nei jėgų, nei laiko, yra testuojamos naujos technologijos. Tų veiksmų yra labai nemažai ir jau Europa klausia apie mūsų patirtį. (...) Visi supranta, kad tai yra nauja grėsmė, kuriai pasaulis dar nebuvo pasiruošęs, tai mes būsim pirmieji“, – kalbėjo ji.
Paklausta, kodėl kariuomenė vis dar nenumušinėja balionų, premjerė teigė tokio termino kalbant apie balionus niekada nevartojusi.
„Man atrodo, tokio žodžio net niekada nevartojau „numušinės“. Sakiau, kad kariuomenė naudos visas įmanomas prieinamas priemones, tarp jų ir kinetines, ir tą darys įvertinus visas aplinkybes“, – kalbėjo politikė.
I. Ruginienė pabrėžė, kad nepaisant visų bendro siekio kuo greičiau užkardyti balionų keliamas grėsmes, pasiekti tikslą dėl tam tikrų aplinkybių kartais užtrunka ilgiau nei tikėtasi.
„Jeigu imant Ukrainos pavyzdį, Ukraina irgi kariauja jau kiek metų, tai turbūt norėtųsi tą karą užbaigti labai greitai. Bet yra tam tikrų aplinkybių, kai nepavyksta to padaryti“, – sakė Vyriausybės vadovė.
BNS rašė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko keliolika kartų stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
