Premjerė: jei reikės, vėl uždarysime sieną su Baltarusija

„Reikės, ir uždarysime sieną, bet supraskite, kad kiekvieną veiksmą turime derinti su strateginiais partneriais. Šiandien turėsiu labai svarbų skambutį, o po to susitikimą su amerikiečiais ir susiderinsime veiksmus“, – po susitikimo su opozicinėmis Seimo frakcijomis antradienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Opozicinių frakcijų nariams Vyriausybės vadovė teigė, kad sienos su Baltarusija uždarymas yra skausmingas kaimyninei valstybei, todėl ši priemonė dar gali būti panaudota.
„Ne kartą sakiau – neatmetame galimybės uždaryti sieną ilgam“, – pabrėžė ji.
Sankcijos turi būti suvienodintos
Premjerės teigimu, Vyriausybė turi ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą, kaip kovoti su kontrabandiniais balionais, trikdančiais civilinę aviaciją.
Tačiau ji pabrėžia negalinti apie visas priemones kalbėti viešai.
„Turime ir trumpalaikį, ir ilgalaikį planą, jis nuolat koreguojamas“, – antradienį per susitikimą su opozicinėmis Seimo frakcijomis sakė Vyriausybės vadovė.
Socialdemokratės teigimu, nuolat vyksta Nacionalinio saugumo komisijos posėdžiai, kur aptariamos šios priemonės.
„Šiandien matome, kad tam tikri dalykai veikia, turime naujus algoritmus, teisėsaugos institucijos tikrai demonstruoja fantastišką rezultatą, tikiuosi, kad tai nenutrūks ir demonstruos ir toliau“, – tvirtino ji.
Pasak premjerės, pasienio punktų su Baltarusija atidarymas įrodė, kad leidžiami kontrabandiniai balionai yra Minsko režimo organizuojama hibridinė ataka.
„Dėl to ir mūsų veiksmų planas persitvarkė, šiandien ne tik su kaimyninėmis šalimis kalbame apie jungtinius veiksmus, kad tai hibridinė ataka, ne tik su Europos Komisija dėl platesnio sankcijų paketo, bet taip pat ir su amerikiečiais“, – sakė I. Ruginienė.
Anot jos, sankcijos Rusijai ir Baltarusijai turėtų būti suvienodintos.
„Dar neišnaudotas nacionalinių sankcijų kelias pradedant nuo asmenų iki juridinių vienetų. Tas yra aiškiai nusiųsta kaip žinutė Baltarusijos pusei“, – tvirtino I. Ruginienė.
Kalbėsis su JAV pasiuntiniu Baltarusijai
Pasak premjerės, jos minimas „svarbus skambutis“ yra pokalbis su JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai Johnu Coale'u (Džonu Koulu).
„Tas kontaktas yra ne pirmas, ačiū mūsų partneriams Amerikoje, kurie padėjo pačioje pradžioje krizės, matėme pozityvius ženklus iš Baltarusijos pusės, bet dabar reikia didesnio įsitraukimo ir kartu suplanuoti tam tikrus dalykus“, – teigė I. Ruginienė.
„(Aliaksandras – BNS) Lukašenka tikrai nenusispjauna į amerikiečių žodžius, ką mes matome, dėl to dar svarbiau su amerikiečiais turėti glaudesnį ryšį“, – sakė ji.
I. Ruginienės teigimu, J. Coalas taip pat atvyks į Lietuvą.
Kontrabandos balionų klausimą ji tvirtino kelsianti ir per Baltijos šalių premjerų susitikimą gruodžio 12 dieną.
„Supraskite, kad balionai skrido ir skris, mes darome viską, kad turėtume tinkamą atsaką tuos balionus stabdyti ir yra eilė mūsų veiksmų, ką daryti“, – antradienį kalbėjo ministrė pirmininkė.
Naktiniams skrydžiams siūlo Kauno oro uosto
Ji pažymėjo, kad „Oro navigacija“ jautriai reaguoja į kiekvieną signalą apie atskrendančius kontrabandinius balionus, saugodama „kiekvieno keliautojo gyvybę“.
„Šiandien oro uostas uždaromas vis rečiau ir rečiau, ieškome sprendimų daugiau skrydžių nukreipti į Kauną, bet taip, mums nepasisekė, turime oro uostą labai arti Baltarusijos sienos“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, Susisiekimo ministerija pasiūlė oro vežėjams naktinius reisus perkelti į Kauną. Nors jiems pateikta tam tikrų nuolaidų, pasak premjerės, aviakompanijos kol kas atsisako šių pasiūlymų.
Tarp daromų darbų Vyriausybės vadovė minėjo ir Seimui pateiktus įstatymų projektus, kuriais griežtinama atsakomybė už kontrabandą.
Pasak jos, svarstoma už kontrabandą numatyti tik baudžiamąją atsakomybę, tokiose bylose visuomet vertinti įtariamųjų šeimos turtą, suteikti teisę Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai veikti kaip policijos rinktinės „Aras“ padaliniui.
„Norime nustatyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija turėtų prieigą prie informacijos apie Lietuvos mokesčių mokėtojų užsienyje turimą turtą ir gaunamas pajamas“, – teigė I. Ruginienė.
Anot jos, su telekomunikacijų operatoriais kalbama apie SIM kortelių ribojimą.
„Kalbame apie tai, kad duomenys, kuriuos valdo operatoriai, galėtų būti realiu laiku pasidalijami su teisėsaugos institucijomis. Tada dar lengviau galima būtų numatyti ir analizuoti tam tikrus dalykus. Šitas irgi jau kalbama ir dėliojama. Tam reikės vėlgi teisėkūros pakeitimų, įstatymų pakeitimų. Tai vėl ateis į Seimą ir vėl prašysiu jūsų įsitraukimo ir patirties dėliojant tam tikrus veiksmus“, – kalbėjo premjerė.
Kontrabandos sulaikymai
Jos duomenimis, kiekvieną naktį pasienyje budi jungtinės mobilios grupės.
„Šį savaitgalį dar labiau praplėsime. Prie mobilių grupių ne tik Karo policija, bet kariuomenė ir savanoriai prisijungia“, – sakė Vyriausybės vadovė.
Anot jos, per savaitę nuo lapkričio 24 dienos patikrinta 3,5 tūkst. automobilių, 4,5 tūkst. žmonių, surašyti 53 protokolai, perimta 14 balionų ir 30 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
„Vien per praeitą naktį iki 10 tūkstančių buvo perimta (pakelių cigarečių – BNS)“, – sakė I. Ruginienė.
Pasak jos, matant tokius skaičius, negalima sutikti, jog nedaroma nieko ar veiksmai neduoda rezultatų.
Vyriausybės vadovė priminė, kad Ekonomikos ir finansų ministerija vykdo konkursą sukurti priemones numušti kontrabandinius balionus.
Jos teigimu, nutarta kasryt skelbti informaciją apie situaciją kovojant su kontrabandiniais balionais.
Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad daroma viskas siekiant, jog Vilniaus oro uosto darbas nebebūtų trikdomas. Tačiau kada situacija galėtų normalizuotis, ji nesiryžo prognozuoti.
„Čia ne prekybos centras, kur gali ateiti ir pieną nusipirkti ir pažiūrėti terminą“, – į klausimą apie terminus atsakė premjerė.
Sienos uždarymui balionų kiekis nėra veiksnys
Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavao Kondratovičiaus, klausimas dėl sienos uždarymo nepriklausys nuo leidžiamų balionų kiekio.
„Manyčiau, kad nėra skirtumo kiek balionų. Jeigu bus sprendimas priimtas uždaryti sieną, tai jis bus priimtas. Tai balionų, ar dešimt, ar 20, ar vienas – nėra skirtumo. Čia kalbama apie bendrą poveikį režimui“, – žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Nereikia pamiršti, kad Lukašenkos režimas kaip virusas – jis mutuoja pakankamai greitai. Tai mūsų užduotis atrasti tuos priešnuodžius anksčiau, negu jis paveiks mus, mūsų piliečių turtą, kaip šį kartą jis paveikė vežėjus, arba dar kažką“, – teigė ministras.
V. Kondratovičius pirmadienį išsiuntė laišką, kuriame paragino Europos Komisijos (EK) narį Magnusą Brunnerį (Magnusą Brunerį) paremti naują sankcijų paketą, skirtą Baltarusijos pareigūnams ir institucijoms, atsakingiems už hibridinę operaciją leidžiant į Lietuvą kontrabandinius balionus ir taip trikdant civilinę aviaciją.
Laiške be kita ko pabrėžiama, kad Lietuva laukia EK teisėkūros pasiūlymo dėl „Frontex“ mandato peržiūros.
V. Kondratovičius trečiadienį su M. Brunneriu situaciją ketina aptarti telefonu.
„Kitą savaitę kalbėsime su Lenkijos ir Latvijos ministrais apie poveikį, kokį galima padaryti Baltarusijai. Reketiniai veiksmai, kas liečia mūsų sunkvežimius, registruotus Lietuvoje, tai gali pasikartoti ne tik mums, bet ir latviams, ir lenkams. Ta problema yra bendra, dėl to, kad užgrobimas svetimo turto, deja, nėra svetimas Lukašenkai“, – sakė kalbėjo ministras.
Vadina hibridine ataka
BNS rašė, kad pastaraisiais mėnesiais į Lietuvą iš Baltarusijos skrendantys balionai su rūkalų kontrabanda trikdo civilinę aviaciją. Dėl jų nutraukti darbą itin dažnai priverstas Tarptautinis Vilniaus oro uostas – skrydžiai vėluoja, yra atšaukiami arba nukreipiami į kitus oro uostus.
Dėl kontrabandinių balionų nuo šių metų spalio oro erdvė virš Vilniaus ir Kauno oro uostų buvo apribota daugiau nei dešimt kartų.
Pirmadienį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Bendrovės „Oro navigacija“ vadovas Saulius Batavičius sakė, kad kontrabandiniai balionai tyčia leidžiami į pavojingas aviacijai zonas.
Anot jo, per 11 valandų, kuomet iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuoti 60 balionų, iš kurių 40 buvo kritinėse vietose.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
(be temos)
(be temos)
(be temos)