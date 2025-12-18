Ruginienė atšaukė darbotvarkę

„Informuojame, kad dėl ministrės pirmininkės sveikatos šiandienos darbotvarkė atšaukiama“, – pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Premjerė Inga Ruginienė dėl ligos ketvirtadienį atšaukė suplanuotą darbotvarkę.
„Informuojame, kad dėl ministrės pirmininkės sveikatos šiandienos darbotvarkė atšaukiama“, – pranešė Vyriausybės kanceliarija.
ELTA primena, kad kartu premjere I. Ruginienė buvo paskirta šių metų rugsėjį. Šiuo metu jai yra 44 metai.
