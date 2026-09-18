Robertas Kaunas: reikalausiu

„Yra spėjama (įvykdyti įsigijimus – BNS), pagrindinė problema yra tokia, kad 2023, 2024, 2025 ir 2026 metais, deja, visų metų trajektorijos yra tos pačios. Pirmas ketvirtis – labai mažai sutarčių, antras šiek tiek daugiau, trečias ten truputėlį, o jau ketvirtame ketvirtyje visi mūsų mokėjimai pagrindiniai“, – interviu portalui „15min“ penktadienį sakė ministras.
„Reikalauju iš ministerijos (tolygumo – BNS) ir mes esame padarę jau pradinius žingsnius tam, kad pirmiausia tai būtų viskas planuojama vienoje sistemoje, ko anksčiau nebuvo“, – kalbėjo jis.
Be kita ko, ministras teigė, kad kitų metų gynybos biudžetas eurais bus didesnis nei šiemet, tačiau dėl to, ar jis didės procentais nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), šiuo metu dar deramasi.
„Tikrai garantuoju, kad 5 proc. klube mes liksime. Yra sutarimas, kad absoliučiais skaičiais, tai reiškia biudžeto dydžiu eurais, mes turėsime didesnį biudžetą nei šių metų biudžetas. Bet kiek tai bus procentų nuo BVP – 5 kablelis kiek, dabar (dėl to – BNS) vyksta derybos“, – sakė R. Kaunas.
Tikrai garantuoju, kad 5 proc. klube mes liksime.
BNS rašė, kad G. Nausėda šią savaitę paragino „perlaužti“ ydingą krašto apsaugos sistemai tenkančių lėšų panaudojimo kultūrą, kai didesnė dalis metinio gynybos biudžeto išleidžiama metų pabaigoje.
Jis teigė nesuprantantis šios situacijos ir pavadino tai krašto apsaugos sistemos vidine lėšų panaudojimo kultūra bei pabrėžė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) „reikalingi tam tikri organizaciniai pokyčiai“, kad įsigijimų politika keistųsi, tačiau nebūtų perkama bet kokia ginkluotė.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų. KAM naujienų agentūrai BNS pateiktais rugsėjo mėnesio duomenimis, jau panaudota 41,4 proc. suplanuoto biudžeto.
Analizuojama, ar reikia keisti įspėjimo tvarką
Po praėjusio savaitgalio incidento, kai gyventojai nebuvo įspėti apie ties Varėna į Lietuvą įskridusį objektą, krašto apsaugos ministras R. Kaunas sako, kad analizuojami galimi gyventojų įspėjimo algoritmo pakeitimai.
„Bus analizė, ji jau atliekama, ir jeigu tokį poreikį matysime, turėsime bendrą sutarimą, jį (įspėjimo algoritmą – BNS) pakeisime“, – penktadienį paskelbtoje „15min“ laidoje „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“ teigė R. Kaunas.
„Deja, konkrečiai Varėnos atveju taisyklės, kurios yra sukurtos dėl informavimo, neatitiko visų kriterijų, kad ir kaip tai įdomiai beskambėtų“, – pažymėjo jis.
Todėl R. Kaunas teigė prašęs iš kariuomenės visos tikslios informacijos, kuri leistų įvertinti, ar „taisyklės neturi evoliucionuoti ir būti papildomos“.
„Paaiškėjo, kad buvo netikslumų, tas laikas, garsas. Negaliu visko labai detalizuoti, bet esmė, kad mes dabar turime aiškesnį vaizdą. Pagal tą aiškesnį vaizdą yra pavesta Gynybos štabui atlikti sprendimų analizę dėl žmonių informavimo“, – sakė ministras.
„Pasižiūrėsime, ar mums nereikia įvesti papildomų kriterijų arba papildomų aplinkybių“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, sekmadienį daliai pietryčių Lietuvos gyventojų buvo pranešta apie galimą oro pavojų, bet vėliau nustatyta, jog radarai fiksavo paukščių būrį.
Anksčiau tą pačią dieną, paryčiais, radarai ties Varėna fiksavo į Lietuvą įskridusį į Rusijos Kaliningrado sritį patekusį objektą. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, argumentuojant duomenų trūkumu.
Tuomet R. Kaunas pabrėžė, jog jam kilo klausimų dėl Lietuvos teritoriją kirtusio objekto skrydžio laiko ir trajektorijos. Vėliau ministras teigė sulaukęs aiškių atsakymų iš Lietuvos kariuomenės.
„Aš žinau, kodėl taip yra (priimti skirtingi sprendimai dėl gyventojų informavimo – BNS), bet jeigu viešai pradėsiu detalizuoti, per daug pateiktos informacijos leidžia analizuoti mūsų sprendimų ir detekcijos logiką kitai pusei“, – „15min“ laidoje nurodė R. Kaunas.
Be to, antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė NATO naikintuvai. Tai pirmas atvejis, kai Lietuvoje oro policija sunaikino oro erdvę pažeidusį bepilotį.
Jam skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai apie tikėtiną oro pavojų.
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