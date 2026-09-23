Robertas Kaunas apie KAM šventę: tai yra visiškai normalu

„Kadangi aš nedalyvavau tiesioginiame (planavimo – BNS) procese, mes pasižiūrėsime, ar viskas yra tikrai objektyvu “, – LRT laidoje „Dienos tema“ trečiadienį sakė ministras.
„Galima įvertinti įvairias aplinkybes ir dėl jų diskutuoti, bet pats principas bendruomenės šventės yra normalu ir jos turi būti didelėse bendruomenėse. Krašto apsaugos ministerijoje dirba beveik 400 žmonių, (...) tai suteikia galimybę mums vieningai siekti bendro tikslo, turėti geresnius santykius, greičiau orientuotis į tikslus, tai yra visiškai normalus procesas“, – kalbėjo jis.
Apie ministerijos surengtą vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų trečiadienį paskelbė naujienų portalas „Lrytas“ ir „Lietuvos ryto“ televizijos laida „Reporteris“.
Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ rugsėjo 10 dieną vyko Vilniaus Bokšto skvere, jame dalyvavo apie 200 žmonių.
R. Kaunas patvirtino taip pat dalyvavęs šioje šventėje.
„Nustokime apsimetinėti, kad ministerijoje dirba ne žmonės, kad valstybės tarnyboje dirba robotai, o ne žmonės, – kalbėjo politikas. – Mes norime prisitraukti iš privataus sektoriaus gerus specialistus, norime suteikti jiems pačias geriausias darbo sąlygas ir tuo pačiu sau tarsi šauname į koją, peikiame save už tai, kad bendruomenei sudaromos galimybės turėti bendruomenės šventę, kas yra visiškai normalu bet kurioje organizacijoje.“
Pasirodžius informacijai apie surengtą prabangų vakarėlį šalies vadovas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokie įvykiai diskredituoja visą krašto apsaugos finansavimą.
„Įvairiai galime interpretuoti. Mes kartais šnekame, kad būtų gerai turėti prezidentinį lėktuvą, tarsi patogiau tada būtų galima ir skraidyti į renginius, ir greičiau, ir efektyviau galbūt, bet jis yra labai brangus, tai čia va ir tokia diskusija“, – paklaustas apie prezidento išsakytą kritiką sakė R. Kaunas.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė reikalausiąs krašto apsaugos ministro paaiškinti, kodėl buvo surengta tokia prabangi šventė.
Galutinė KAM surengto renginio sąmata siekė 47 tūkst. 559 eurus, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.
Šios lėšos skirtos vietos nuomai, maitinimo paslaugoms, muzikos grupės „Baltos varnos“, atlikėjo Donato Montvydo, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymams, kitoms renginio aptarnavimo paslaugoms.
KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.
Pasak portalo, pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai, šventė vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.
Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. BVP, apie 4,8 mlrd. eurų.
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