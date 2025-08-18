Remontas Seime: iš Stončaičio – pažadas

„Niekas neparuošta, bet viskas bus paruošta – dar yra laiko. Aišku, iki galo nebus padaryta, bet iki rugsėjo 10 d., kaip numatyta, viską pabaigsime“, – Eltai sakė Seimo kanceliarijos vadovas.
„Ne viskas bus padaryta su lubų apšvietimu, bet tai nei kiek netrukdys darbui“, – tikino A. Stončaitis.
Kaip skelbta anksčiau, pasibaigus Seimo pavasario sesijai, buvo pradėtas parlamento rūmų remontas – atliekami planuoti Kovo 11-osios Akto, Europos reikalų komiteto, plenarinių posėdžių salių ir vidinio kiemo remonto darbai.
Darbus planuota baigti iki rugsėjo 10 d. turėjusios prasidėti Seimo rudens sesijos.
ELTA primena, kad naują valdančiąją koaliciją ir Vyriausybę formuojantys socialdemokratai šią savaitę žada šaukti neeilinę Seimo sesiją – laikinojo partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, planuojama posėdžiauti rugpjūčio 21 ir 26 dienomis.
Naują valdančiąją koaliciją konstruojantys socialdemokratai sekmadienį bendram darbui nutarė kviesti Remigijaus Žemaitaičio vedamą „Nemuno aušrą“ bei Aurelijaus Verygos „valstiečius“.
Naujoji dauguma formuojama po to, kai liepos pabaigoje atsistatydino skandaluose įsivėlęs tuometis premjeras Gintautas Paluckas. Socdemai į šias pareigas delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę – ketvirtadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia politikės kandidatūrą Seimui.
