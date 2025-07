Prasidėjus remontui Seimo viešbutyje, parlamentarai sunerimę – prašo suteikti alternatyvų būstą

Savo ruožtu Seimo kancleris Algirdas Stončaitis tokius prašymus vertina skeptiškai ir sako, jog vasarą Seimo komitetų darbotvarkė nėra įtemptą – norint, galima spėti į posėdžius atvažiuoti ir iš kitų miestų, tereikia mokėti planuoti laiką. Vis dėlto, išskirtiniais atvejais, kaip pažymi A. Stončaitis, tokių Seimo narių apgyvendinimu kanceliarija pasirūpins.

Dėl remontų Seimo viešbutyje ir alternatyvaus apgyvendinimo į Seimo kanceliariją nusprendė kreiptis trečiadienį posėdžiavusi Etikos ir procedūrų komisija, gavusi „Nemuno aušros“ atstovo Martyno Gedvilo kreipimąsi. Jame parlamentaras prašė leisti už nakvynę Vilniuje atsiskaityti parlamentinėmis lėšomis, mat kanceliarija, jo teigimu, kito būsto parūpinti nesutiko.

„Martynas Gedvilas klausia, ar galėtų už parlamentinei veiklai skirtas lėšas apmokėti viešbučio paslaugas, kai vasaros metu vyksta ne nuotoliniai Seimo padalinių posėdžiai, bet gyvi (…). Jam suteiktas Seimo viešbutis šiuo metu yra remontuojamas. Kitos nakvynės vietos Seimo kanceliarija Seimo nariui nesuteikia“, – trečiadienį vykusio posėdžio metu kalbėjo komisijos pirmininkė Aušrinė Norkienė.

Pasak komisijos narių, parlamentinės lėšos negali būti naudojamos viešbučio išlaidoms. Todėl nuspręsta kreiptis į Seimo kanceliariją, prašant jos prisiimti atsakomybę ir pasirūpinti nakvynių Vilniuje klausimu.

„Aš siūlyčiau kreiptis į kanceliariją tokiems Seimo nariams, kuriems dabar yra remontuojami vasarai (kambariai – ELTA) ir jie negali įeiti į savo teisėtai priklausančią apgyvendinimo vietą. Tuo turėtų pasirūpinti Seimo kanceliarija, tikrai ne iš parlamentinių lėšų“, – kalbėjo konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė.

Kanceliarija apgyvendinimu žada pasirūpinti

Eltos kalbintas Seimo kancleris Algirdas Stončaitis savaitės viduryje akcentavo, jog Seimo viešbučio remontas su parlamentarais buvo suderintas iš anksto – politikai buvo įspėti, jog vasarą negalės apsigyventi savo būstuose. Be to, pasak kanclerio, darbai 12 parlamentarų paskirtuose bendrabučiuose prasidėjo pasibaigus Seimo pavasario sesijai, tad ieškoti papildomo apgyvendinimo, jo teigimu, kanceliarija neturėtų.

„Kai vyksta bendrabučių remontai sesijos metu, mes tikrai nusamdome alternatyvias gyvenimo sąlygas – tada, kada vyksta sesijos dienos, kada jie (Seimo nariai – ELTA) turėtų čia darbuotis vieną parą, dvi paras. Kaip taisyklė, tai būna nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro. Tam laikui visada nusamdome ir nėra problemų“, – Eltai kiek anksčiau sakė A. Stončaitis.

„Čia dabar yra skirtinga situacija. Nei vienas darbas nebuvo pradėtas, kol nesibaigė sesija. Sesija yra pasibaigusi ir kiekvienas Seimo narys, kurio kambarį remontuojame, buvo įspėtas, kad mes turime galimybę, jeigu nori, suremontuoti kambarį vasaros periodo metu. Tam laikui reikia išsikraustyti iš kambario“, – kalbėjo kancleris.

Vis dėlto, penktadienį Seimo kancleris Eltą patikino, jog kitas būstas Seimo nariams, kurių kambariai yra remontuojami, išskirtiniais atvejais vis dėlto bus suteikiamas.

„Mes kompensuosime, jeigu jau jie pateiks (prašymą – ELTA). Bet viešbutį, kurį mes nupirksime. Ne ten, kur jie norės, o viešųjų pirkimų tvarka. Mes padengtume, bet nemanome, kad čia bus daug tokių (atvejų – ELTA) – čia bus pavieniai atvejai“, – penktadienį Eltai sakė kancleris.

Atvykimas į posėdžius – laiko planavimo klausimas

Nagrinėjant M. Gedvilo kreipimąsi, kai kurie Etikos ir procedūrų komisijos nariai tikino, jog alternatyvus apgyvendinimas, atvykstant dirbti į Vilnių, yra būtinas – ypač kai Seimo nariai gyvena tolimesniuose Lietuvos regionuose, neturi galimybių tą pačią dieną atvykti į posėdį ir grįžti namo.

„Aš pritariu, (…) kadangi aš irgi esu šitų žmonių tarpe, ir mano buto durys yra išgriautos, ir mano butas yra išverstas, tai aš tiesiog išgalių jokių neturiu atvažiuoti į Vilnių ir dalyvauti posėdžiuose, nes tiesiog nuo Mažeikių man atvažiuot, išmiegot viešbutyje ir grįžt atgal... Kanceliarija turėtų pagalvoti apie tai. Ne kiekvieną dieną reikia, bet jeigu yra komitetas ar kažkokia komisija, tikriausiai turėtume turėti tokią galimybę“, – posėdyje kalbėjo socialdemokratė Ingrida Braziulienė.

„Tai kodėl čia Seimo narys išrinktas kažkur, sakysim, Telšių ar kažkokioje apygardoj, turi už savo lėšas mokėti už viešbutį? Būtų neteisinga“, – jai antrino „aušrietė“ Daiva Petkevičienė.

Vis dėlto, Seimo kancleris tokius argumentus atmeta, akcentuodamas, jog atvykimas ir išvykimas iš Vilniaus priklauso nuo tinkamo laiko planavimo – tada, pasak A. Stončaičio, neprireiktų ir papildomos nakvynės sostinėje.

„Komitetai vyksta daugiausia 5 valandas – praktikoje gal ir yra tiek buvę, bet daugiausia 2–3 valandas vyksta komiteto posėdis. Kaip taisyklė, tai vyksta, sakykime, nuo 10 valandos, nuo tokio laiko. Tai yra neilgi posėdžiai. (…) Todėl turėtų būti, matyt, daugiau laiko suplanavimas – atvykimas ir išvykimas, ar kitaip pasitvarkyti“, – kalbėjo kanceliarijos vadovas.

Be to, jis akcentavo, jog tokiais atvejais nakvynė negali būti apmokama ir parlamentinėmis lėšomis, kaip to prašo į komisiją kreipęsis M. Gedvilas.

„Kiek aš suprantu, buvo keletą kartų apskritai svarstyta ta tema valdyboje, ar negalėtų už apgyvendinimo paslaugas bendrabutyje mokėti iš parlamentinių (lėšų – ELTA), tai bent jau teisininkai tokios galimybės nemato, kadangi tai yra parlamentinės išlaidos – jos turi būti tiesiogiai susijusios su parlamentine veikla, o pragyvenimas tai nėra parlamentinė veikla“, – akcentavo A. Stončaitis.

ELTA primena, kad pasibaigus Seimo pavasario sesijai, buvo pradėti remontuoti kai kurie Seimo viešbučio kambariai. Tiesa, pasak parlamento kanclerio, darbai turėtų būti baigti dar iki Seimo rudens sesijos pradžios.