Pusšimtis parlamentarų siūlo keisti Konstituciją

Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė BNS sakė surinkęs 53 Seimo narių parašus dėl nutarimo projekto, kad kovo 7 dieną būtų rengiamas referendumas dėl Konstitucijos keitimo.
„Registravome iniciatyvą Seimo nutarimu kviesti, šaukti referendumą savivaldos rinkimų metu, tai yra kovo 7 dieną, dėl referendumo kartelės mažinimo, tai yra kad reikėtų ne 300 tūkst. piliečių parašų, bet užtektų 200 tūkst. piliečių parašų“, – teigė parlamentaras.
Vasario mėnesį jis pranešė siekiantis perpus sumažinti parašų, reikalingų norint skelbti referendumą, skaičių, tai yra kartelę nuleisti iki 150 tūkst. parašų, bet tuomet didesnio palaikymo nesulaukė.
„Dabar siekiant sutelkti kuo daugiau Seimo narių paramos, sutarėme dėl 200 tūkstančių. Yra 53 Seimo narių parašai iš įvairių frakcijų“, – sakė I. Vėgėlė.
Dabar siekiant sutelkti kuo daugiau Seimo narių paramos, sutarėme dėl 200 tūkstančių. Yra 53 Seimo narių parašai iš įvairių frakcijų.
Anot jo, tarp pasirašiusiųjų – valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos, Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos, opozicinių „Nemuno aušros“, Liberalų sąjūdžio frakcijų nariai.
Seimo nario teigimu, mažinti privalomąją kartelę referendumui surengti būtina, nes smarkiai sumažėjus piliečių skaičiui, Konstitucijoje įtvirtinta galimybė gyventojams inicijuoti referendumą pasidarė neįgyvendinama.
„Kai buvo priimama Konstitucija, mūsų buvo 3,5 milijono. Šiuo metu (...) esame gerokai nunykę, mūsų yra 2,7–2,8 mln. geriausiu atveju. Perskaičiavus balso teisę turinčius asmenis, matyti, kad surinkti 300 tūkst. parašų yra praktiškai neįmanoma. Išeina, kad ši norma tėra konstitucinė deklaracija, bet ne reali piliečių teisė dalyvauti tiesioginėje demokratijoje“, – BNS sakė parlamentaras.
Anot jo, tokiu būdu realią teisę inicijuoti referendumą turi tik Seimas.
I. Vėgėlės teigimu, surinkti ir 200 tūkst. parašų būtų labai sunku.
„200 tūkst. yra tikrai labai didelis skaičius, jį surinkti taip pat būtų žvėriškai sunku, bet, bent jau mano vertinimu, atsirastų reali galimybė tai padaryti. Juoba kad tai yra daugiau negu 10 proc. balso teisę turinčių asmenų, ir tai tikrai įsipaišytų į bendrą europinę tendenciją. Ten, kur yra tokios galimybės (piliečiams inicijuoti referendumą – BNS), maždaug ir skaičiuojama, kad nuo 9 iki 14 proc. piliečių turi teisę sušaukti referendumą savo iniciatyva“, – tvirtino politikas.
Konstitucijos 9 straipsnis numato, kad referendumas skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkst. piliečių, turinčių rinkimų teisę. Reikiamus parašus privalu surinkti per šešis mėnesius.
Referendumą taip pat įstatymo nustatytais atvejais gali skelbti Seimas. Siūlymą rengti referendumą galima teikti surinkus 36 parlamentarų parašus. Šis nutarimas priimamas paprasta balsų dauguma.
Iniciatyvų mažinti reikalingų parašų kartelę yra buvę ir anksčiau, bet jos nesulaukė reikiamo palaikymo.
Pastarasis referendumas, inicijuotas piliečių, įvyko 2014-aisiais. Tuomet iniciatyvinė grupė surinko 300 tūkst. rinkėjų parašų referendumui surengti dėl Konstitucijos pataisos, kuria siūlyta uždrausti parduoti žemę užsienio valstybių piliečiams ir juridiniams asmenims. Tuo pačiu referendumu siūlyta numatyti, kad referendumui surengti pakaktų 100 tūkst. parašų. Tačiau šis referendumas neįvyko, nes jame dalyvavo tik 15 proc. rinkėjų.
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