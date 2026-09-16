Pripažintas dar vienas Žemaitaičio etikos pažeidimas

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Konstatuota, kad Seimo narys, „socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbdamas menkinančio ir žeminančio turinio įrašą, pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse įtvirtintą pagarbos žmogui ir valstybei principą“.
Komisija primygtinai rekomendavo R. Žemaitaičiui ateityje atsakingiau reikšti savo mintis ir elgtis korektiškai, vengti žodžių ir frazių, kurie gali būti suprantami kaip įžeidžiantys, žeminantys ar menkinantys kitus asmenis.
Tokio vertinimo sulaukė „Nemuno aušros“ vadovo šių metų birželio 3 dieną „Facebook“ paskyroje paskelbtas įrašas (kalba netaisyta): „Ei DEBILAI! Pedofilai, valstybės išdavikai, nacistai, teroristų draugai ir kitokie, vertybinkų partijos draugai! Visur tyla, niekas nekomentuoja, dvaras tyli, dvoro juokdariai irgi. Laisvas žodis žydi.“
Prie šio įrašo Seimo narys buvo pridėjęs naujienų portale „15min“ publikuoto rašinio „Vytautas Juozapaitis nusižengė etikai per Kultūros komitetą panaudojęs žodį debile“ antraštę ir nuotrauką su Seimo narių Vytauto Juozapaičio ir Kęstučio Vilkausko atvaizdais.
Paaiškinime Etikos komisijai R. Žemaitaitis teigė, kad šis įrašas yra ironiško bei sarkastiško pobūdžio politinis komentaras. Anot jo, tai buvusi reakcija į viešojoje erdvėje vykusias diskusijas dėl politikų pasisakymų vertinimo ir taikomų standartų.
Įraše neįvardytas ar kitaip identifikuotas joks konkretus asmuo, todėl jis nebuvo skirtas konkrečiam asmeniui įžeisti ar pažeminti.
„Mano tikslas buvo išreikšti nuomonę ir politinę poziciją, pasitelkiant ironijos ir sarkazmo elementus, o ne ką nors asmeniškai įžeisti“, – tvirtino politikas.
Mano tikslas buvo išreikšti nuomonę ir politinę poziciją, pasitelkiant ironijos ir sarkazmo elementus, o ne ką nors asmeniškai įžeisti.
Konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė trečiadienį paragino Etikos komisiją pagalvoti, ar nevertėtų keisti Seimo statuto ir jame numatyti griežtesnių sankcijų už sistemingą etikos kodekso pažeidimą.
Pasak jos, R. Žemaitaitis ne kartą pripažintas padaręs pažeidimą, tačiau net neprivalo atsiprašyti, jeigu Etikos ir procedūrų komisija jį paragina tai padaryti.
Sutarta iki spalio pirmos pusės pateikti siūlymus dėl galimų teisės aktų pakeitimų.
„Jeigu sutarsime, teiksime juos Seimui svarstyti“, – BNS sakė D. Asanavičiūtė-Gružauskienė.
„Nemuno aušros“ pirmininkas yra vienas dažniausių Seimo Etikos ir procedūrų komisijoje svarstomų parlamentarų. Pastarąjį kartą liepos 8 dieną komisija konstatavo, kad suklastota nuotrauka pasidalijęs R. Žemaitaitis pažeidė pagarbos žmogui, valstybei, padorumo ir pavyzdingumo principus.
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