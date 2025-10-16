 Prezidentūra: Lietuva linksta susimokėti, o ne priimti ES priskirtus migrantus

Prezidentūra: Lietuva linksta susimokėti, o ne priimti ES priskirtus migrantus

2025-10-16 15:19
Lukas Juozapaitis (BNS)

Artėjant Europos Sąjungos (ES) Migracijos pakto įsigaliojimui, Lietuva ketina nepriimti jai priskirtų daugiau nei pusantro šimto į ES patekusių migrantų, o susimokėti 3,16 mln. eurų solidarumo įnašą, sako prezidento patarėjas Deividas Matulionis.

„Artimiausiu metu įsigalios ES Migracijos paktas. Linkstama link to, kad (Lietuva – BNS) mokėtų įmoką, o ne priimtų papildomus pabėgėlius. Pastaruoju metu ir taip esame daug priėmę ir karo pabėgėlių, ir ekonominių migrantų“, – ketvirtadienį Prezidentūroje po šalies vadovo ir institucijų atstovų susitikimo migracijos problematikai aptarti sakė D. Matulionis.

Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais pabrėžė, kad migrantų skaičius Lietuvoje stabilizavosi ties maždaug 210 tūkst. trečiųjų šalių piliečių, tačiau migracija „tampa net tik socialiniu ar ekonominiu klausimu, bet kuo toliau, tuo labiau – ir nacionalinio saugumo klausimu“.

ES taryba pernai gegužę patvirtino Migracijos ir prieglobsčio paktą, pagal kurį Lietuva ir kitos valstybės narės kasmet turėtų priimti apie 158 į ES patekusius migrantus arba sumokėti 3,16 mln. eurų.

