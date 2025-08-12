Prezidento vyriausiasis patarėjas įvertino dabartinę koaliciją

„Ji yra pakankamai skaitlinga. Vertiname ne pokalbius, ne apsižodžiavimus, o darbus. Šiuo atveju, darbų per tą pirmąją sesiją Seime ir per tas reformas ar pokyčius, kurie įvyko – padaryta pakankamai daug. Koalicija geba susitelkti ir priimti sprendimus“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė F. Jansonas.
„Nėra priežasties, be emocinio šleifo (…), dėl kurios ši koalicija negalėtų dirbti, tokia, kokia yra. Tačiau, jei emocinis krūvis yra per didelis, be abejo, partijos yra laisvos ieškoti kitų variantų ir kitų dėlionių“, – akcentavo jis.
Visgi, pasak patarėjo, koalicijos partneriai turėtų apsispręsti, ar jie nori tęsti darbą kartu.
„Trys partijos, tai visada yra, perkeltine prasme kalbant, meilės trikampiai koalicijos viduje. Jeigu į vieną kažkas žiūri meiliau, kitas jaučiasi atstumtas. Tų dramų buvo ir bus. Prikalbėta pakankamai daug, įsižeidimų, suprantu, irgi yra pakankamai daug“, – kalbėjo F. Jansonas.
„Turbūt yra laikas mėtyti akmenis, yra laikas rinkti juos ir bandyti kažką statyti. Šiuo atveju, tas laikas yra šiandien. Šiandien yra socialdemokratų pokalbis su „Vardan Lietuvos“. Tikiuosi, kad po to pokalbio bus kur kas aiškiau ir visiems paprasčiau žiūrėti į galimus variantus. Arba yra noras dirbti, arba jo nėra“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiks su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.
Laikinai socdemams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Tiesa, atsistatydinus G. Palucko Vyriausybei, diskutuojama ir dėl pokyčių valdančiojoje koalicijoje. Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius yra teigęs, jog pirmtako vietoje nebūtų formavęs valdančiosios daugumos su R. Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“, tačiau pastaruoju metu kalba, jog svarbu užtikrinti valdančiosios daugumos stabilumą.
Savo ruožtu klaida koaliciją su „Nemuno aušra“ vadinęs Seimo pirmininkas, valdančiosios daugumos partnerės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis teigė – jo vedama politinė jėga diskutuos apie galimą tolimesnį darbą su „aušriečiais“.
Apie būsimą Ministrų kabineto formavimą: visus kandidatus vertinsime nuo nulio, vienodai
Formuojant naująją Vyriausybę, G. Nausėda turės klausimų visiems G. Palucko kabinete dirbusiems ministrams, sako F. Jansonas. Pasak jo, tiek šiuo metu laikinai pareigas einantys ministrai, tiek nauji kandidatai bus vertinami vienodai.
„Apibrėžkime, kad Vyriausybės sudarymas iš tiesų vyksta nuo nulio. Ar tai ministrai, kurie jau ėjo pareigas, ar tai bus kažkokie nauji kandidatai – visus vertinsime nuo nulio, vienodai. Prezidentas kviesis pokalbiams, prezidentas aiškinsis, ką jie planuoja daryti, jeigu jau turi tam tikrą patirtį – ką jie padarė ir kaip viskas vyksta. Sakykime, visi tiems pokalbiams bus vienodai patogiose ar nepatogiose startinėse pozicijose“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.
Tiesa, G. Nausėdos patarėjas įvardijo kelis ministrus, dėl kurių prezidentui kyla klausimų. Vienas jų – Aplinkos ministerijai vadovaujantis Povilas Poderskis. Pirmadienį skelbta, kad politikas išvyko į komandiruotę Prancūzijos Gvianoje. Buvęs ministras, liberalas Simonas Gentvilas tokią viešnagę kritikavo.
„Tiek apie poną Mockų (bus klausimų – ELTA), tiek turbūt pastaroji aplinkos ministro kelionė į Prancūzijos Polineziją kelia daugybę klausimų ir suprantu, kad pirmiausiai tiek premjerė (...) turbūt kels klausimus savo Ministrų kabinetui. Kitas dalykas – partijos kelia tuos klausimus. Trečias dalykas – prezidentas be abejo kels (klausimus – ELTA). Tai permainų Ministrų kabinete neišvengiamai bus ir turbūt pakankamai nemažai“, – dėstė F. Jansonas.
