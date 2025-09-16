 Jansonas: ar tai yra pavojus?

2025-09-16 08:48
Augustė Lyberytė (ELTA)

Valdančiojoje daugumoje tvyrant įtampoms dėl Ministrų kabineto formavimo eigos, šalies vadovo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas sako, jog prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Pasak patarėjo, tai galėtų apsunkinti koalicijos darbą, tačiau nėra grėsmė valdantiesiems.

Jansonas: ar tai yra pavojus? / A. Ufarto/ELTOS nuotr.

„Prezidentas mato mažumos Vyriausybės galimybę. Ar tai yra pavojus? Vėlgi, pavojus kam?“ – antradienį „Žinių radijui“ sakė F. Jansonas.

„Yra buvusi mažumos Vyriausybė ir visai normaliai funkcionavo. Tai ar tai yra kažkokia grėsmė? Ne. Tai yra, turbūt, iššūkis veikimui – iš esmės, kaip buvome prieš gerą mėnesį, toje pačioje vietoje esame dabar. Yra trys galimybės: dirbti su „Nemuno aušra“, dirbti su „Vardan Lietuvos“ ir dirbti mažumoje. Visos jos kaip buvo ant stalo, taip ir tebėra“, – dėstė jis.

