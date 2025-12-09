Prezidento patarėja: nuosprendis Remigijui Žemaitaičiui gerina Lietuvos įvaizdį užsienyje

„Po teismo sprendimo ta situacija (dėl įvaizdžio – BNS) gerokai pagerėjusi yra“, – Žinių radijui antradienį sakė patarėja.
Pasak jos, nuosprendis rodo Lietuvos teismų nepriklausomumą nuo politinės valios.
„Koalicijos partneris yra oalicijoje, tai yra gana didelė politinė jėga, jeigu skaičiuotume pagal mandatų skaičių Seime. Ir teismas priima sprendimą, kad tos partijos lyderis pasielgė blogai, konkrečiai antisemitizmo propagavime. Tai yra stiprus sprendimas, tai yra geras sprendimas ir labai gerbtinas“, – kalbėjo A. Skaisgirytė.
BNS rašė, kad Vilniaus apygardos teismas R. Žemaitaitį praėjusią savaittę pripažino kaltu dėl kurstymo prieš žydus ir nacistinės Vokietijos nusikaltimų neigimo bei skyrė jam 5 tūkst. eurų baudą.
Teismas nustatė, kad R. Žemaitaitis „viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, taip pat neigė Holokaustą.
Baudžiamoji byla „aušriečių“ lyderiui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
Pirmosios instancijos teismo sprendimą galima skųsti.
