Prezidentas su Moldovos vicepremjeru aptarė integraciją į ES ir Rusijos keliamas grėsmes

„Lietuva tvirtai remia Moldovos europinį pasirinkimą ir jos siekį tapti Europos Sąjungos nare. Mūsų tikslas – kad Moldova ir Ukraina galėtų kuo greičiau judėti pirmyn“, – teigė prezidentas.
Šalies vadovas pažymėjo, kad ES plėtra bus vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai prioritetų 2027 metais. Lietuva sieks išnaudoti pirmininkavimo pusmetį konkrečiai pažangai Moldovos stojimo procese, kartu stiprinant ES ir Moldovos santykius.
Pokalbyje taip pat aptartos Rusijos keliamos grėsmės ir saugumo padėtis regione. Prezidentas pabrėžė, kad Rusijos bandymai daryti įtaką Moldovai turi būti vertinami rimtai. Lietuva ir toliau teiks Moldovai praktinę paramą stiprinant jos atsparumą ir saugumą – 2022–2025 metais Lietuvos dvišalė vystomojo bendradarbiavimo parama Moldovai siekė 7,56 mln. eurų, o 2026–2028 metais Lietuvos karinė parama Moldovai sudarys 6 mln. eurų. Lietuvos institucijos taip pat įgyvendins 120 mln. eurų vertės Moldovos oro gynybos paramos paketą.
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